Mañueco anuncia 125 millones de euros para el desarrollo de polígonos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer una inversión de 125 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad para el año 2026 para el desarrollo de polígonos industriales en todas las provincias de la comunidad de Castilla y León. «Se trata de la inversión más alta en nuestra historia que nos va a permitir ser ambiciosos y seguir situando a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir», apuntó.

El presidente de la Junta anunció que se están desarrollando 14 enclaves industriales en la Comunidad con 1.400 hectáreas de superficie total. En Segovia, además, está el polígono de Las Mangadas en Abades con una inversión aproximada de siete millones de euros. «Ayudamos a todos los que generan riqueza económica en la tierra no les atacamos ni demonizamos, les ponemos facilidades», sentenció Mañueco, mientras explicaba que, desde la Junta, «somos de gestionar con eficacia y arrojar resultados y es lo que hace que Segovia y Castilla y León funcione». «Apostamos por ayudas directas, financiación, suelo de calidad a precio competitivo, y con apuesta clara a la internacionalización e innovación», concluyó el presidente de la Junta.