Carriedo acepta las fechas de Vox para negociar

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, acepta las fechas marcadas por Vox para sentarse a negociar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026, el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, y apuntó: «Sería muy positivo que fuéramos con una actitud favorable todos para intentar alcanzar acuerdos, para intentar acercar posiciones". Carriedo apeló a olvidarse un poco del escenario electoral, y «dejar de lado los intereses de cada uno de los partidos para pensar siempre en el interés de las personas» de la Comunidad y celebró que podrán reunirse con todos los grupos. Eso sí, dejó claro que «es muy importante que «todos los grupos vayan con la intención de dialogar.