Movilidad anuncia la implantación del «gemelo digital» de las carreteras

Saez Merino destaca que las Cuentas recogen 26 paneles «inteligentes» en los puertos de montaña

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.nacho gallego

La Junta de Castilla y León implantará el próximo año el «gemelo digital» de las carreteras, actualmente en ejecución con una inversión de 1,2 millones de euros, lo que permitirá disponer de una «réplica» virtual de la red viaria que ofrecerá datos en tiempo real sobre su estado. También, se instalarán 26 paneles «inteligentes» en los principales puertos de montaña con información actualizada, especialmente en episodios invernales. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, compareció este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento y la Fundación Centro de Supercomputación.

Explicó que se colocarán otras 12 señales inteligentes, que se sumarán a las 30 existentes, en tramos de carreteras de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. Además, se va a desarrollar un sistema experimental en la carretera SA-201, en el tramo de la Sierra de Francia, para la detección de fauna salvaje con visión artificial y que activa señalización dinámica para advertir en tiempo real a los conductores. En conjunto, Sanz Merino señaló que las inversiones en carreteras de titularidad autonómica ascienden en las cuentas a total de 96,6 millones, que posibilitarán movilizar recursos de hasta 386 millones para continuar con las actuaciones iniciadas en años anteriores, así como licitar nuevos proyectos y obras que, por su propia naturaleza, requieren de varios años para su realización. De esta partida, 70,8 millones son para la conservación y 25,2 millones para actuaciones de modernización. En León, con 9,83 millones, Movilidad rehabilitará el firme de la LE-234, entre Prioro y Puerto de Pando, por 800.000 euros y la mejora de la LE-213, de Puente Villarente (N-601) a Casasola de Rueda, por casi siete millones, para intervenir en 18 de los 23 kilómetros de esta vía. A todo ello se unirá la renovación de la LE-331, de Puebla de Lillo a la CA Asturias, por 1,32 millones. De la misma forma, en Palencia, con 10,66 millones, Sanz Merino indicó que una vez realizada la conexión de la CL-615 con la CL-626 en las proximidades de Guardo, se licitarán «a la mayor brevedad» las obras de la variante de Guardo para concluir la conexión por el oeste, tras la resolución del anterior contrato. Esta actuación tendrá una inversión de más de 18 millones. También se realizarán las renovaciones del firme de la CL-615, entre Fresno del Río y Guardo por 2,2 millones y en la CL-626, de Guardo (CL-615) a Santibáñez de La Peña por otro millón.

Agricultura presenta el mayor presupuesto de los últimos 15 años con 673 millones

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural presentó ayer en las Cortes, a través de su titular, María González Corral, «el mayor presupuesto para el sector agrario de los últimos 15 años. En ellos, terceros más altos en este proyecto de cuentas de la Junta tras Sanidad y Educación, destaca el impulso de las infraestructuras rurales y el regadío, a lo que se destinan 115,3 millones de euros, o el fortalecimiento del sector de la agroalimentación, con 168,4 millones, dentro de las partidas destinadas a inversión que superan los 509 millones de euros, un 17 por ciento más que en el último presupuesto aprobado.También, en este apartado se incluyen los 103,7 millones de euros para políticas destinadas a jóvenes y modernización de explotaciones, los dos planes para el ovino y la ganadería extensiva que cubren 20 de los 100 millones desplegados en producción agrícola y ganadera, o los 27,2 millones para la modernización del sector mediante la investigación, la innovación, la digitalización y la agricultura 4.0.González Corral destacó, asimismo, la «provincialización de las inversiones» con el objetivo de conseguir «un desarrollo cada vez más equilibrado» en Castilla y León, y la «especial atención» prestada a la PAC, que supone una dotación de 925 millones para la Comunidad, como «garantía de impulso al sector y de desarrollo rural, cohesión social y territorial». La consejera destacó, entre las cuentas de su departamento, los 115,3 millones de euros que se destinan a las infraestructuras rurales y regadíos, porque permitirán actuar en casi 280.000 hectáreas en procesos de concentración parcelaria y 48.000 hectáreas de regadío. Por último, en relación a las infraestructuras, González Corral destacó el Plan de Balsas de su Consejería para la mejora de las explotaciones de ganadería extensiva, que cuenta con 3,3 millones de euros para 2026 dentro de una dotación presupuestaria inicial de cinco millones, así como las actuaciones para instalar energía fotovoltáica para completar «el compromiso adquirido al inicio de la legislatura» de alcanzar, en esta materia, las 92.000 hectáreas de regadío.
