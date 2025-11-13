Movilidad anuncia la implantación del «gemelo digital» de las carreteras

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León implantará el próximo año el «gemelo digital» de las carreteras, actualmente en ejecución con una inversión de 1,2 millones de euros, lo que permitirá disponer de una «réplica» virtual de la red viaria que ofrecerá datos en tiempo real sobre su estado. También, se instalarán 26 paneles «inteligentes» en los principales puertos de montaña con información actualizada, especialmente en episodios invernales. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, compareció este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento y la Fundación Centro de Supercomputación.

Explicó que se colocarán otras 12 señales inteligentes, que se sumarán a las 30 existentes, en tramos de carreteras de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. Además, se va a desarrollar un sistema experimental en la carretera SA-201, en el tramo de la Sierra de Francia, para la detección de fauna salvaje con visión artificial y que activa señalización dinámica para advertir en tiempo real a los conductores. En conjunto, Sanz Merino señaló que las inversiones en carreteras de titularidad autonómica ascienden en las cuentas a total de 96,6 millones, que posibilitarán movilizar recursos de hasta 386 millones para continuar con las actuaciones iniciadas en años anteriores, así como licitar nuevos proyectos y obras que, por su propia naturaleza, requieren de varios años para su realización. De esta partida, 70,8 millones son para la conservación y 25,2 millones para actuaciones de modernización. En León, con 9,83 millones, Movilidad rehabilitará el firme de la LE-234, entre Prioro y Puerto de Pando, por 800.000 euros y la mejora de la LE-213, de Puente Villarente (N-601) a Casasola de Rueda, por casi siete millones, para intervenir en 18 de los 23 kilómetros de esta vía. A todo ello se unirá la renovación de la LE-331, de Puebla de Lillo a la CA Asturias, por 1,32 millones. De la misma forma, en Palencia, con 10,66 millones, Sanz Merino indicó que una vez realizada la conexión de la CL-615 con la CL-626 en las proximidades de Guardo, se licitarán «a la mayor brevedad» las obras de la variante de Guardo para concluir la conexión por el oeste, tras la resolución del anterior contrato. Esta actuación tendrá una inversión de más de 18 millones. También se realizarán las renovaciones del firme de la CL-615, entre Fresno del Río y Guardo por 2,2 millones y en la CL-626, de Guardo (CL-615) a Santibáñez de La Peña por otro millón.