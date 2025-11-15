3.050 millones en Educación para consolidar gratuidad e implantar grados

La consejera de Educación, Rocío Lucas, comparece en las Cortes para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento.Rubén Cacho

El presupuesto de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para 2026 supera por primera vez los 3.000 millones de euros hasta alcanzar un techo de 3.050 millones, con el fin de consolidar el sistema gratuidad de la enseñanza en Castilla y León de los 0 a los 16 años e implantar nuevos grados en las universidades públicas de la Comunidad.

La consejera del área, Rocío Lucas, ha expuesto en su comparecencia de este viernes en la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las líneas básicas de la consejería contempladas en el proyecto de ley de presupuestos que aún carece de los apoyos parlamentarios para ser aprobado.

La oposición vio el presupuesto de Educación como una «estafa", «provinciano» y con falta de fondos en infraestructuras.