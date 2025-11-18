UPL enmienda el Presupuesto en nombre de la Región leonesa
La Unión del Pueblo Leonés sustenta la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 en la «falta de avances» para mejorar unas cuentas «insuficientes para León, Zamora y Salamanca». Los leonesistas, que han registrado la enmienda de devolución junto a Soria ¡Ya!, formación con la que comparten grupo parlamentario propio, han considerado además que la Junta no quiere moverse «de su postura inicial de máximos» y que su postura obedece a la «falta de avances» por parte de la Junta para mejorar las cuentas para la Región Leonesa.
No obstante, UPL ha confirmado que tiene preparada una batería de enmiendas parciales para plantear la mejora de las cuentas autonómicas, en caso de que el presupuesto avance a la siguiente fase de tramitación en las Cortes, algo que no ocurrirá porque la oposición en bloque ha registrado enmiendas de totalidad.
No obstante, UPL ha confirmado que tiene preparada una batería de enmiendas parciales para plantear la mejora de las cuentas autonómicas, en caso de que el presupuesto avance a la siguiente fase de tramitación en las Cortes, algo que no ocurrirá porque la oposición en bloque ha registrado enmiendas de totalidad.