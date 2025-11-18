UPL enmienda el Presupuesto en nombre de la Región leonesa

La Unión del Pueblo Leonés sustenta la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 en la «falta de avances» para mejorar unas cuentas «insuficientes para León, Zamora y Salamanca». Los leonesistas, que han registrado la enmienda de devolución junto a Soria ¡Ya!, formación con la que comparten grupo parlamentario propio, han considerado además que la Junta no quiere moverse «de su postura inicial de máximos» y que su postura obedece a la «falta de avances» por parte de la Junta para mejorar las cuentas para la Región Leonesa.

​No obstante, UPL ha confirmado que tiene preparada una batería de enmiendas parciales para plantear la mejora de las cuentas autonómicas, en caso de que el presupuesto avance a la siguiente fase de tramitación en las Cortes, algo que no ocurrirá porque la oposición en bloque ha registrado enmiendas de totalidad.