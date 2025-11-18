El PP de León urge al Gobierno a corregir el "abandono histórico" del tren León-La Granja de San Vicente

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los parlamentarios del Partido Popular de León preguntan al Gobierno de España qué actuaciones va a llevar a cabo en la línea férrea entre León y La Granja de San Vicente para “corregir el histórico abandono de un trayecto que forma parte de la conexión entre la capital de la provincia y Ponferrada”.

El escrito, suscrito por las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco y los senadores Antonio Silván, Asunción Mayo y Jorge García Vega, incide que la previsión de los trabajos en el trayecto entre León y Covas supondrá el tendido de una nueva superestructura con la sustitución de todos los elementos, lo que representa “una oportunidad” ante la que pidieron “concreción sobre las actuaciones en el tramo leonés”.

Este requerimiento complementa la petición formulada por los ayuntamientos de Villadangos del Páramo, Villoria de Órbigo, Valderrey, San Justo de la Vega y Magaz de Cepeda para reclamar “una serie de demandas, justas y razonables” para que las obras permitan “solucionar problemas históricos” que mejoren un servicio público esencial como es el ferroviario.

Se trata de un “ejercicio de responsabilidad y consenso político” de los ayuntamientos que, según lamentaron hoy los ‘populares’, “todavía no ha tenido respuesta por parte de Adif o del Ministerio de Transportes” por lo que los parlamentarios leoneses se preguntaron “si se va a proceder al estudio y asunción de las demandas de los municipios o si el Gobierno se va a limitar a ejecutar una obra de mínimos y dar la espalda a las necesidades técnicas planteadas por los municipios”.

Por ello, los parlamentarios leoneses pidieron en el escrito presentado que “la respuesta del Gobierno no sea el silencio y falta de información” dado que genera “una enorme incertidumbre”. Asimismo, consideraron que la inversión prevista “debe escuchar las cuestiones técnicas planteadas para que no se deje pasar la oportunidad de atender las necesidades reales de la provincia de León”.