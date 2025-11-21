La Junta espera que las cuentas puedan salir adelante "en el futuro inmediato" y ve muchas excusas para "destruir"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Fernández Carriedo se ha reafirmado en que la Junta de Castilla y León había registrado "un buen presupuesto" y ha recordado que el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió ayer mismo a volver a presentar el proyecto de ley de presupuestos una vez celebradas las elecciones autonómicas que tienen el 15 de marzo de 2026 como fecha límite.

"En esta ocasión no ha podido ser pero confiamos también en que lo pueda ser en el futuro inmediato porque seguimos pensando que son buenas iniciativas para esta tierra", ha apostillado al respecto.

El consejero de Economía y Hacienda ha defendido la actitud negociadora de la Junta de Castilla y León para tratar de sacar adelante las cuentas de 2026, cuyo fracaso abocan a la Comunidad a una segunda prórroga del presupuesto vigente, el de 2024.

Preguntado por las críticas de la oposición a que sólo hubo una ronda de reuniones --el viernes 14 con la mayoría y el sábado 15 con Vox--, Fernández Carriedo ha recordado que el año pasado convocaron a todos los grupos antes de presentar el presupuesto para intentar alcanzar un acuerdo previo a lo que los partidos dijeron que era mejor presentar el presupuesto y dialogar después y ha ironizado con en esta ocasión, cuando sí se ha presentado el proyecto de Ley, los mismos partidos han considerado que era mejor haber negociado antes, "que fue justo lo que hicimos el año pasado y no gustó".

"Cuando alguien quiere crear bloqueo cualquier excusa es buena y aquí hemos encontrado muchas excusas y muy poco ánimo de buena voluntad por parte de algunos grupos políticos", ha lamentado el portavoz de la Junta que ha ironizado en concreto sobre la coincidencia de PSOE y Vox para "bloquear, parar y destruir" el presupuesto elaborado por la Junta gobernada por el PP en solitario.

"En esta ocasión hemos presentado el presupuesto, hemos tenido 45 horas de comparecencias de los consejeros en las Cortes de Castilla y León acercando posiciones, intentando resolver dudas, cuáles eran los puntos de encuentro", ha relatado el portavoz que ha cifrado en 9 las horas que ha dedicado personalmente a las reuniones con los portavoces de los partidos con representación parlamentaria.

Fernández Carriedo ha vuelto a acusar a los grupos en la oposición de haber puesto por delante los intereses de partido a los intereses generales de Castilla y León y los intereses electorales por encima de lo que necesita realmente la Comunidad Autónoma. "En general en la vida siempre es más fácil destruir que construir (...) Es más fácil pulsar un botón y destruir todo", ha sentenciado.