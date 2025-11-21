Abierto el sistema de cita previa para solicitar ayudas a la vivienda en Castilla y León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta ha habilitado un sistema de cita previa para la atención presencial de quienes vayan a solicitar las ayudas al alquiler convocadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de diciembre al 30 de enero de 2026, ambos inclusive, y el objetivo de las ayudas es facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a personas y familias "con recursos económicos limitados".

Para quienes opten por realizar la solicitud de forma presencial, será recomendable concertar cita previa en las provincias con mayor volumen de solicitudes: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

La cita puede solicitarse a través del portal oficial https://citaprevia.somacyl.es/appointment o mediante atención telefónica en el número 983 450 544 en horario de 8:30 a 13:30 horas.

La Junta recomienda la presentación telemática de las solicitudes a través de la Sede Electrónica para agilizar la tramitación y evitar desplazamientos.

Toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en el portal de Vivienda de la Junta de Castilla y León: https://vivienda.jcyl.es.