Mañueco anuncia un grupo de trabajo para mejorar los programas de cribado contra el cáncer

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este viernes que la Consejería de Sanidad pondrá en marcha un grupo de trabajo encaminado a mejorar el funcionamiento de los programas de cribado de los diferentes tipos de cáncer.

Mañueco ha realizado este anuncio durante su intervención en el V Congreso de Pacientes con Cáncer en Castilla y León, que hasta este sábado se desarrolla en Ávila bajo el lema 'Esperanza es mucho más: avances terapéuticos, cuidados y calidad de vida', con la asistencia de unas 350 personas.

Dicho grupo contará con la participación de profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, tal y como ha dado a conocerz Mañueco, quien ha informado de que el objetivo es compartir información, evaluar resultados y proponer medidas que permitan mejorar la eficacia y la calidad de estos programas.

Asimismo, ha subrayado cómo durante la presente Legislatura, el Gobierno autonómico ha ampliado a nuevas franjas de edad los programas de cribado.

Acompañado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el presidente del Ejecutivo autonómico ha asegurado la que calidad del servicio oncológico en toda Castilla y León es "de primera división", tras la incorporación de un centenar de equipos de esta tecnología sanitaria desde 2022.

Al respecto, ha señalado que la Comunidad dispone de "más del doble" de equipos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer que la media nacional, a lo que se suma la puesta en marcha de las unidades de radioterapia, tras la que arrancó en noviembre de 2023 en Ávila.

Desde entonces, estas nuevas instalaciones que incorporarán un TAC simulador, han atendido un total de 6.500 consultas y han realizado 12.500 sesiones de tratamiento radioterápico.

El resto de la unidades satélites de radioterapia, tras la primera de Ávila y la que ya funciona en Soria, se encuentran en diferentes fases, de manera que las obras de la de Palencia se encuentran "muy avanzadas", mientras que las de El Bierzo comenzarán en 2026 y se trabaja en la redacción del proyecto de la futura unidad de Segovia.

Respecto a Ávila, el presidente del Ejecutivo autonómico también ha subrayado la adjudicación de la obra del Hospital de Día Oncohematológico, para ofrecer una atención integral a los pacientes que padecen esta enfermedad.

Protesta de agentes medioambientales

A las puertas del Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte', esperaban al presidente de la Junta media docena de agentes medioambientales que le han pedido, sin éxito, que se detuviera para hablar con ellos.

Portaban pequeñas pancartas en las que podría leerse "Mañueco ¿qué gestión es esta? Coges el dinero y lo cambias de cestas"; "Agentes ambientales. 150 años defendiendo la naturaleza" o "Peligro. Director general. Medio natural, política forestal".

Al no poder hablar con Mañueco, los agentes medioambientales se han dirigido desde el exterior del edificio a una gran cristalera en la que han mostrado esas pancartas que han tenido que ir bajando al mismo tiempo que descendían las persianas que eran bajadas desde el interior.EFE

