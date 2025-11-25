Castilla y León pide al Gobierno energía para desbloquear 15.000 millones en industria

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha pedido al Gobierno de España que lleve a cabo las inversiones para garantizar el suministro eléctrico para desbloquear 15.000 millones de euros en proyectos industriales pendientes.

"Hay otras muchas actividades en materia energética que no dependen de la Junta y sobre las cuales hemos tenido una posición muy clara en defensa de los intereses de esta tierra y en contra de la posición que tiene el Gobierno de España", le ha respondido al procurador de Vox, Ignacio Sicilia, durante el pleno de las Cortes autonómicas de este martes.

El también portavoz de la Junta ha señalado otras decisiones del Ejecutivo nacional como el cierre precipitado de las minas y de las centrales nucleares, así como ha reivindicado que Castilla y León es la autonomía líder en producción de energía renovables con 25.142 gigavatios el año pasado, el 93 % de su producción, y en los últimos siete años se ha multiplicado por quince la potencia instalada de autoconsumo.

Sin embargo, Ignacio Sicilia (Vox) ha afeado que la Junta y el PP no hayan reclamado al Ejecutivo nacional inversiones en red eléctrica y les ha criticado por apostar por un solo mix energético centrado en las renovables, con un modelo energético de "imposición, explotación y destrozando el paisaje".