CyL abre la vacunación contra la gripe y covid los fines de semana y sin cita previa

La Consejería de Sanidad abre la posibilidad de vacunación contra la gripe y la Covid-19 sin cita previa los fines de semana, a partir del viernes, 28 de noviembre, en los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) de Sacyl y en horario de 15 a 21 horas los viernes y los sábados y domingos de 9 a 21 horas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o la COVID-19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

La semana pasada Castilla y León alcanzó el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos (el límite son 50) por 100.000 habitantes. Este aumento se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años, aunque también se ha observado un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

A fecha de este lunes, 17 de noviembre, el registro indica que ya se han vacunado de gripe un total de 545.037 personas, con una cobertura en mayores de 60 años del 48,7 por ciento, por lo que se quiere hacer un especial llamamiento a este grupo de edad para que alcancen cuanto antes la inmunidad.

La campaña comenzó el pasado 14 de octubre y ahora, desde el día 28 quienes quieran podrán vacunarse sin cita previa en los 196 Puntos de Atención Continúada.