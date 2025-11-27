Nuevo cisma en la Iglesia: la Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

Las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado, Laura García de Viedma (centro) y Susana Mateo (d), María Paz (i), declararon en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca. efe

La Guardia Civil ha detenido a la que fuese abadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado (Burgos) --Sor Isabel de la Trinidad, cuando era religiosa, Laura García de Viedma en su vida civil tras el cisma--, en el marco de un registro efectuado este jueves en el monasterio de Santa María la Bretonera de la localidad burgalesa.

El hermano y abogado la exabadesa, Enrique García de Viedma, confirmaba a Europa Press la detención de la exabadesa, pero mantenía silencio sobre las causas y aseguraba que toda la comunidad y la familia de la exmonja estaba en "shock".

A las 16.30 horas, las exreligiosas han publicado un mensaje en forma de video en su cuenta de Instagram 'Te hago luz' en el que apuntaban que la Guardia Civil estaba "efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca", dentro de un procedimiento judicial del que desconocen.

Apuntaban que carecen, por ahora, de "información precisa sobre los motivos" o el alcance de dicha actuación que aún no ha concluido. La portavoz ha aludido a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. "Ha sido una sorpresa", decía la cismática.

La comunidad, ha recordado la exreligiosa, ha procurado siempre "cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales" y administrativas colaborando lealmente con la autoridad cuando han sido requeridos para ello.

También ha apuntado a que no han cometido ningún delito y no tienen nada que ocultar.

Por eso afirman que no entienden cómo se ha llegado a esta situación "sin antes haber trabado" contacto con ellas y buscar una solución "menos aflictiva".