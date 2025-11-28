Mañueco se reivindica frente a los “espectáculos” de otros “un día, sí y un día, no”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy el “proyecto ambicioso para estar, en todos los ámbitos, entre las mejores comunidades autónomas” de España. “Frente a los espectáculos que estamos viendo, un día, sí y un día, no, desde Castilla y León explicamos que hay otra forma de gobernar, que es posible trabajar desde la estabilidad y desde la utilidad a las personas”, recalcó.

“A nosotros nos gusta cómo hacemos las cosas en Zamora y en Castilla y León, sin aspavientos, pero con mucho resultado. Y, por eso, creo que es importante que apostemos por el avance y la modernización de nuestra industria agroalimentaria, que es la tercera más potente de España”, añadió.

Fernández Mañueco hizo estas declaraciones durante su visita a la empresa Moralejo Selección, en Arcenillas (Zamora), un “ejemplo destacado” de la agroindustria de Castilla y León, “que es una de las más importantes” de España.

“Cuando uno viene a unas instalaciones de estas características, se da cuenta de la importancia que tiene la industria agroalimentaria en Zamora y en Castilla y León. Y, cuando hablamos de instalaciones como las de Moralejo Selección, he tenido la posibilidad de comprobar el esfuerzo que hacéis por la innovación y la calidad y el mimo con el que pensáis el producto final para el consumidor”, destacó, dirigiéndose a los responsables de la empresa.

“Comentabais las dificultades, en los últimos tiempos, las guerras internacionales que hacen que el sector tenga vaivenes y os estáis adaptando. Ahí estaremos, a vuestro lado, como siempre”, aseguró.

El presidente de la Junta calificó las instalaciones de Moralejo Selección en Arcenillas y en Coreses de “modelo para España entera” y apuntó que la firma recibirá en torno a 1,5 millones de euros y que la provincia de Zamora, con cuatro proyectos, recibirá unos diez millones. “Será una de las provincias que reciba más apoyo en esta convocatoria”, subrayó. “Trabajar con excelencia, con la máxima innovación y con la mayor calidad para dar la mejor atención a las personas que compran sus productos, que tanto nos llena de orgullo en Zamora y en Castilla y León”, concluyó.

Nuevos mercados

Por otra parte, el presidente destacó la “capacidad” de Moralejo Selección de “abrir nuevos mercados”, con producción destinada a consumidores que requieren el rito Halal o que se enmarque en los requisitos Kosher. “Sois capaces, también, de aprovechar todas las edades el ovino, un sector muy importante, y os estáis expandiendo con éxito en España y en todas las ferias y mercados internacionales. Nos encontramos, hace unos meses, en la Feria de París”, comentó.

El número uno del Ejecutivo autonómico recordó que la industria agroalimentaria de Castilla y León factura 16.000 millones de euros y que sostiene 44.500 empleos. “Ahora mismo la industria agroalimentaria tiene más empleo que el sector de la automoción”, subrayó.

Igualmente, incidió en que la industria agroalimentaria “fija población” en el mundo rural, “algo en lo que tenemos que seguir insistiendo” y apuntó que, hoy mismo, se resuelven las ayudas, “unas de las más altas” para este sector. “70 millones de euros, 27 proyectos y se movilizan 221 millones de euros. Lo que buscamos es mejorar la competitividad de la industria, que consideramos esencial. Poner una alfombra roja en todos los ámbitos a las empresas para que sean fuertes, competitivas y que generen oportunidades y empleo en toda Castilla y León”, rubricó.

“También tenemos otras líneas de apoyo en el ámbito de la exportación, en el ámbito del apoyo financiero y ahí estamos, a disposición de todo el sector”, agregó.

Tierra de Sabor

Fernández Mañueco hizo hincapié en que el proyecto de Moralejo Selección ronda los 300 trabajadores directos. “Son muchísimos. Hemos comprobado algunas cifras, 6.000 ganaderos de toda España. Eso dice a las claras la importancia de vuestra industria, no solo en el sector agroalimentario, sino también en el sector ganadero”, valoró.

Fernández Mañueco destacó también la promoción de Tierra de Sabor, cuyo corazón amarillo figura en “todos los productos” que la firma comercializa en todas las tiendas, en Mercadona. “Os lo agradecemos de corazón. Ahí, estamos haciendo una apuesta importante de promoción de Tierra y Sabor, el nuevo patrocinio reciente con la Selección Española de Fútbol, que tantas alegrías nos da últimamente”, comentó.

Asimismo, incidió en el Plan del Ovino en el que trabajan las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, junto con la de Industria, Comercio¡ y Empleo. “Nos preocupa mucho el sector del ovino. Hemos tenido la oportunidad de hablar. Me consta que la consejera está trabajando en el Plan del Ovino. Vamos a hacer una convocatoria para investigar la mecanización del ordeño. Creo que ya está identificado y normalizado el ordeño automático en el vacuno y es lo que queremos hacer en el ovino”

“También trabajamos para la selección, formación y atracción de mano de obra para las labores en el campo. No es casualidad que la consejera de Agricultura venga acompañada por la consejera de Industria”, observó.

Fernández Mañueco mencionó a Ovigen, para “impulsar la investigación”, y ferias vinculadas al sector, como la Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’ y el Salón Profesional del Ovino ‘Ovinnova’, a modo de “ejemplo del esfuerzo” realizado en varios frentes. “La promoción de Tierra de Sabor es el resumen de lo que estamos haciendo”, concluyó.