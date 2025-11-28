CyL, la tercera cabaña de porcino de España: vigilante ante casos peste porcina en España

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Castilla y León, que cuenta con el 14 por ciento del censo de ganado porcino de España, el tercer mayor porcentaje tras Aragón y Cataluña, según datos del Ministerio del 2024, permanecerá vigilante e informará al sector de la evolución de los dos casos de peste porcina confirmados en dos jabalíes en Cataluña, los primeros en España desde 1994.

Fuentes de la Consejería han detallado a EFE que esta mañana han participado en la reunión del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) en el que el Ministerio ha notificado la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en Barcelona.

En esa reunión se les ha informado de que los Servicios Veterinarios Oficiales de Cataluña han activado las medidas establecidas en la normativa, entre ellas, de vigilancia y control en un radio de 20 kilómetros alrededor de los focos.

La Junta permanecerá vigilante e informará al sector de la evolución de este foco.

Y, en todo caso, la Consejería ha recordado que es necesario extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes y en el transporte de animales de esta especie.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

La enfermedad está presenté en 13 países de la UE y se registró su entrada en los países bálticos y Polonia en 2014