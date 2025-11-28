El Juzgado de Briviesca decreta libertad provisional para las dos exmonjas de Belorado

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Tribunal de Instancia de Briviesca acordó esta mañana la libertad provisional de las dos exmonjas del Monasterio de Santa María de la Bretonera, en Belorado (Burgos) detenidas ayer y que están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural al vender obras de arte pertenecientes al patrimonio de la comunidad religiosa. Una de las arrestadas fue la es la exabadesa del centro, Laura García de Viedma.

Además, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a Ical, tras completar el atestado, la Guardia Civil puso en libertad al anticuario, que está siendo investigado por el delito receptación.

La investigación la desarrolla la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Briviesca. Ayer por la mañana los agentes llevaron a cabo un registro en el interior del monasterio para recabar información y localizar posibles piezas.

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas obras que podrían pertenecer al patrimonio histórico del cenobio. Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y receptación.