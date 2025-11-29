Mañueco defiende que el PP tiene una "misión" como único pilar de la democracia en España

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defiende que el PP tiene una "misión" como único pilar que sostiene la democracia en España, y ha comprometido su presencia en la protesta de este domingo en Madrid para decirle a Pedro Sánchez que "se vaya de La Moncloa".

Ha insistido en que el PPCyL asistirá para decirle a Sánchez que su proyecto, que tanto "daño" a hecho a España, "ha fracasado, que su tiempo ha pasado, y que se vaya de La Moncloa", que convoque elecciones y gobierne Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en el II Foro de Grandes Ciudades del PP, en Burgos.

Alfonso Fernández Mañueco ha defendido, en su intervención previa a la realizada por el líder nacional de los 'populares', que el PP es mucho más que un partido, es un "símbolo porque representa una misión", que va más allá de las siglas, de la ideología, ha aseverado.

"El PP es hoy el único pilar que sostiene la democracia constitucional en España", ha dicho, y lamenta que la política se haya convertido en un espectáculo del ruido, de frases vacías, de gestos sin fondo, en el que se confunde la verdad con la mentira, provocado por el gobierno de Sánchez "un día sí y otro también".

Y ha defendido que en Castilla y León el PP ha demostrado que otra forma de gobierno es posible, con estabilidad y servicio a las personas, frente al escándalo y la ineficacia de Sánchez: "No hemos venido a hablar más fuerte sino más claro, a gestionar, solucionar los problemas y dignificar la esencia de lo que significa gobernar".

Un gigante que llevará "en volandas" a Feijóo a La Moncloa

El presidente del PP en Castilla y León, y presidente de la Junta, ha asegurado que "ha visto muchas ganas de victoria" estas semanas en las que ha recorrido la Comunidad en la precampaña de cara a las elecciones autonómicas de 2026, por lo que espera que el PP consiga la victoria electoral.

"Las próximas elecciones no van a de tuits agresivos, ni de enfrentamientos, ni de insultos", ha indicado, sino que irán de lo que de verdad le interesa a los ciudadanos, de empleo, sanidad, educación, vivienda, el campo, las oportunidades a los jóvenes y los cuidados a los mayores.

Ha insistido en que España vive un momento decisivo, y Castilla y León, que siempre ha tenido un gran sentido histórico, va a seguir escribiendo una página importante de la historia del país, y ha comprometido el apoyo del PP para hacer a Alberto Núñez Feijóo el próximo presidente del Gobierno.

"Cuando el PP de Castilla y León se levanta es un gigante pues en pie y te llevaremos a La Moncloa en volandas cuanto antes", ha afirmado.