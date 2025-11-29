Muere intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León.JCYL - Archivo

Un hombre, de 34 años de edad, falleció anoche en una vivienda del camino del Monte, en Bustillo de la Vega (Palencia), al parecer, por inhalación de monóxido de carbono, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León..

La sala de operaciones avisó a la Guardia Civil Cos de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía al médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro de Salud de Saldaña y una ambulancia soporte vital básico (SVB). En el domicilio realizan los servicios sanitarios una medición en monóxido, que dio altos niveles, por lo que avisaron a los bomberos de la Diputación.

En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del hombre.