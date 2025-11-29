El gasto medio en alimentación es de 1.864 euros al año por persona en Castilla y León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Castilla y León destinó en 2024 un total de 1.864,9 euros por persona y año a la cesta de la compra, un 4,4 por ciento más que la media nacional, según el anuario Alimentación en España 2025 elaborado por la empresa pública estatal Mercasa.

De los 1.864,9 euros anuales, el 22,4 % se destinan a carne, un 12,3 % a productos pesqueros, un 9,9 % a frutas frescas, un 7,6 % a derivados lácteos, un 5,9 % a hortalizas y al pan un 4,5 %, según los datos del anuario facilitados por Mercasa en nota de prensa.

El análisis de Mercasa revela que, en comparación con la media nacional, en Castilla y León hay un gasto per cápita superior en leche (33,7 %), carne (18,5 %), pescado (14,5 %) y pan (17,8 %).

Y es menor en otras partidas como, por ejemplo, vino (-25,6 %), cervezas (-21 %), agua mineral (-27,8 %), zumo y néctar (-18,9 %), patatas (-14,6 %), bebidas refrescantes y gaseosas (-18,2 %) y platos preparados (-15,1 %).

Por su parte, en volumen, cada persona consume al año 152 huevos, 49,2 kilos de carne, 21,9 kilos de pescado, 84,9 litros de leche, 31,9 kilos de derivados lácteos, 33,3 kilos de pan, 11,2 litros de aceite, 14,8 litros de cerveza, 47,8 kilos de hortalizas frescas, 94,3 kilos de frutas frescas, 15,3 kilos de platos preparados, 49,9 litros de agua embotellada y 29 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media estatal, en Castilla y León se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de leche (37,5 %), aceite (17,1 %), pan (21,2 %), carne (18,1 %), pescado (21,8 %) y frutas frescas (18,8 %).

Por el contrario, el consumo es menor en bebidas refrescantes y gaseosas (-16,3 %), platos preparados (-11,1 %), hortalizas frescas (-3,6 %) y derivados lácteos (-1,6 %).

En Castilla y León hay 2.807 empresas agroalimentarias y más de 5.400 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. Asimismo, se pueden encontrar 1.279 supermercados y 24 hipermercados.

Cuenta además con 1.363 actividades de comercio de venta ambulante y mercadillos, un 3,8 % sobre el total nacional; y en hostelería y restauración, con 2.759 restaurantes y 11.233 bares, lo que supone un 3,3 % y 6,9 % del total nacional respectivamente