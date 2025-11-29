La Junta refuerza programas para los jóvenes de CyL que residen en el extranjero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, se ha reunido hoy con la Junta Directiva del Centro Castilla y León de la ciudad argentina de Mar del Plata y ha mantenido un encuentro con un grupo de jóvenes adscritos a este espacio fundado en 1950 por un grupo de leoneses emigrantes.

Durante el encuentro, la número dos del Gobierno autonómico ha hecho hincapié en los retos a los que se enfrentan los jóvenes castellanos y leoneses en el exterior, a quienes ha pedido que continúen conservando los lazos identitarios con la Comunidad, así como los valores que la definen, y ha manifestado que la Junta seguirá manteniendo su apoyo.

De los 194.500 castellanos y leoneses que residen en el exterior, 60.725 lo hacen en la República Argentina, es decir, se trata del país con mayor presencia de ciudadanos de la Comunidad. Una buena parte de estos están adscritos a alguno de los trece centros autonómicos o provinciales, de los cuales, seis de ellos ya son centenarios.

Y precisamente uno de los retos que han de afrontar estos jóvenes es el relevo generacional para continuar con su funcionamiento, que va muy ligado a su progresiva actualización y adaptación a los tiempos en cuanto a actividades y servicios. Precisamente, la Junta ha apoyado su continuidad con más de 150.000 euros en los últimos tres años. Y es que la continuidad de estos espacios está directamente ligada al mantenimiento del vínculo con la tierra de origen y a la transmisión de sus valores identitarios.

La vicepresidenta ha explicado las líneas estratégicas del último Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, aprobado durante el primer trimestre de este año, en el cual se enmarca un nuevo proyecto para fomentar el retorno a la Comunidad en colaboración con los agentes sociales y económicos, que se suma al resto de programas de regreso permanente o temporal.

Además, se va a aprobar un nuevo decreto para regular el reconocimiento y registro de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, que va a sustituir a la normativa vigente, aprobada en 1988, para adecuarla a la actualidad y, sobre todo, a las nuevas tendencias en materia de simplificación administrativa.

Por último, la Junta va a poner en marcha el programa ‘Centros castellanos y leoneses de excelencia’, que va a reconocer y potenciar a aquellas comunidades, federaciones y confederaciones y otras entidades de apoyo que destaquen por la calidad de sus actividades y actuaciones.

Centro de Mar del Plata

El Centro Castilla y León de Mar del Plata cumple 75 años de funcionamiento este 2025. Fundado por leoneses, en la actualidad tiene socios cuyo origen se sitúa mayoritariamente en León, Zamora, Burgos y Salamanca, si bien también cuenta con miembros del resto de provincias. En total, forman parte de este espacio 1.451 personas que organizan, anualmente, unas 20 actividades. Se trata, por tanto, de un centro muy activo que cuenta con una sección juvenil —con quien se ha reunido la vicepresidenta— y una agrupación femenina.

La Junta de Castilla y León ha apoyado este centro con 26.295 euros en esta legislatura para gastos de funcionamiento y actividades, si bien en 2024 recibieron una ayuda directa de 20.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico para hacer frente a la reparación de los desperfectos causados por el fuerte temporal que afectó a Mar del Plata en diciembre de 2023.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha visitado la plazoleta ‘Castilla y León’ y el jardín de infancia que lleva el nombre de la Comunidad, el cual fue apadrinado por varios castellanos y leoneses en la ciudad de Mar del Plata, ejemplo de la obra social de estos ciudadanos más allá de las fronteras de esta tierra.