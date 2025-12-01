Seis horas de rescate en Gredos para salvar a cuatro montañeros con hipotermia

Publicado por Europa Press Ávila Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, a través del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Barco de Ávila, ha rescatado a cuatro montañeros afectados por el temporal de ventisca y nieve en Navalperal de Tormes, en la Sierra de Gredos, donde se ha llevado un operativo de más de seis horas.

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Ávila recibió sobre las 5.00 horas de ayer domingo una llamada de auxilio de un grupo de montañeros que pretendían vivaquear en la zona conocida como Cuerda del Cuento, a casi 2.400 metros de altitud. Los senderistas se encontraban mojados y con síntomas de hipotermia a causa del viento, la ventisca y la nieve caída durante la noche, por lo que se ha activado al Greim de El Barco de Ávila, que se desplazó por vía terrestre hasta la Plataforma de Gredos, punto de inicio de la intervención.

A las 6.15 horas, el equipo inició la aproximación a pie hacia la zona donde se encontraban los montañeros, momento en el que la temperatura era de 1 grado centígrado, con fuertes rachas de viento, ventisca y nieve, lo que generaba una sensación térmica de varios grados bajo cero. Además, la presencia de un palmo de nieve fresca dificultaba la progresión, al ocultar el relieve y hacer el terreno extremadamente resbaladizo, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Tras una compleja marcha por zonas expuestas y rampas de nieve helada, los especialistas en montaña han localizado a las víctimas a las 8.50 horas. Los montañeros se encontraban ilesos, aunque con claros síntomas de hipotermia en manos y pies, por lo que se les ha proporcionado ropa de abrigo y bebida caliente, y, posteriormente, se inició el descenso para favorecer la recuperación térmica mediante el movimiento.

La niebla y las condiciones del terreno complicaron la bajada, pero el equipo consiguió trazar una ruta segura, para evitar los tramos más helados. Finalmente, a las 10.30 horas, el grupo alcanzó la Plataforma de Gredos, donde los montañeros tenían estacionado su vehículo.

Tras comprobar su buen estado, los rescatados han manifestado no necesitar asistencia médica y han continuado por sus propios medios, de manera que el rescate ha finalizado sobre las 12.00 horas.