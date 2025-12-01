La Junta busca socio en Alemania

Publicado por Ical / Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, inicia hoy en Munich una visita económica y comercial con distintas entidades públicas y privadas del Estado Federal de Baviera, uno de los «Lander» con mayor dinamismo económico de Alemania. Esta visita institucional cuenta también con la presencia el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y responsables del área de internacionalización y captación de inversiones del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

La agenda de la visita está dividida en dos jornadas. La primera que se desarrollará mañana lunes se centra en encuentros de trabajo con dos ministerios del Estado Federal de Baviera (equivalentes a las Consejerías de la Comunidad), y organismos económicos y empresariales alemanes.

El consejero de Economía y Hacienda mantendrá una reunión de trabajo con el ministro para Asuntos Europeos e Internacional de Baviera, y con el Ministerio Bávaro de Economía, Desarrollo Regional y Energía. Asimismo, esta misión institucional prevé encuentros con la Asociación Empresarial de Baviera; el Consejo que coordina las Cámaras de Comercio e Industria del Estado Federal; y el Consejo Económico de Baviera — Asociación Bávara para el fomento de la economía y apoyo a los empresarios. Además, mantendrá reuniones de trabajo con distintas empresas para la presentación de Castilla y León como socio estratégico y la captación de inversiones.

El consejero iniciará la jornada a las 8.30 horas con una reunión con el director, Volker Leinweber, y la responsable de Comercio Exterior de la Asociación Empresarial de Baviera, Lisa Zölch, equivalente a la representación de la patronal económica. A las 10.00 horas, mantendrá un encuentro con el miembro del Consejo y director del Departamento de Internacional, Industria, Innovación y Emprendimiento de la BIHK, Christoph Angerbauer, la entidad que coordina a las nueve Cámaras de Comercio e Industria de Baviera. A las 11.30 horas, se reunirá en el Ministerio Bávaro de Asuntos Europeos e Internacionales con el ministro, Eric Beisswenger, y la jefa del Departamento de Relaciones Institucionales, Julie Grill, y para finalizar con la agenda matinal, a las 12.30 horas, tendrá una reunión con Steffen Görig, de Quantum Capit. Por la tarde, a las 13.30 horas, está previsto un encuentro en el Ministerio de Economía, Desarrollo Regional y Energía con la directora ministerial y del Departamento de Internacionalización y Política Local, Gudrun Weidmann.

A las 16.00 horas, el consejero se reunirá con la presidenta, Angelika Niebler, y el secretario general del Consejo Económico de Baviera, Michael Hinterdobler, equivalente al Consejo Económico y Social. La agenda concluirá a las 17.30 horas con una visita a las instalaciones de la empresa Wacker Biosolutions.

La jornada del martes se centrará en encuentros con inversores alemanes y empresas con el objetivo de destacar las ventajas de Castilla y León como socio estratégico y facilitar inversiones alemanas en la Comunidad.

La agenda comenzará a las 8.30 horas con una presentación de Castilla y León como socio estratégico ante varias empresas alemanas, con el objetivo de captar nuevos inversores y reforzar el posicionamiento de la Comunidad en sectores de interés mutuo.

A las 11.00 horas, Fernández Carriedo mantendrá una reunión con varios proyectos de inversión interesados en implantarse en la Comunidad, con el fin de analizar su encaje y potencial desarrollo. Finalmente, a las 12.45 horas, está prevista una reunión con inversores de la empresa Kiekert, especializada en soluciones de cierre para automoción, para avanzar en futuras posibilidades de inversión en CyL.