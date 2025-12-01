Mañueco traza una "hoja" de ruta" con 40 "retos" para llevar a Castilla y León al "pódium" de España

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el foro de presentación de los indicadores del proyecto ‘Castilla y León entre las 3 mejores comunidades de España’.Leticia Pérez

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trazó hoy una “hoja de ruta” con 40 “retos” o indicadores para “subir” a la Comunidad al “pódium” de España. Todo ello se recogerá en el programa electoral de los ‘populares’ para las próximas autonómicas, previstas para marzo de 2026, con el fin de ofrecer a la sociedad un “rumbo” hacia una “meta común” que una a “todos” como es que esta tierra sea uno de los tres mejores lugares para vivir.

Fernández Mañueco, acompañado por la dirección del PP de Castilla y León, clausuró este lunes el acto de presentación de los 40 indicadores, derivados de los nueve ejes sobre los que se asienta la campaña ‘Aquí menos ruido y más nueces’, que presentó en octubre. Este objetivo “ambicioso", señaló, trata de demostrar que su partido tiene un “proyecto político”, “concreto y evaluable”, para mejorar la calidad de vida de las personas de la Comunidad.