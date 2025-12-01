La Junta impulsa 71 proyectos innovadores en 59 centros de FP durante el curso 2025-2026 con un presupuesto de 600.000 euros

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy las resoluciones de las convocatorias del curso 2025-2026 del programa Aula-Empresa las que se beneficiarán 59 centros educativos que ejecutarán 71 proyectos en las nueve provincias de la Comunidad con un presupuesto total de 600.000 euros. En concreto, son 36 centros públicos y 23, concertados. La iniciativa, implementada desde 2011, crea un espacio de trabajo colaborativo entre centros educativos y empresas de la Comunidad, buscando preparar a los estudiantes para los desafíos actuales y futuros del mercado laboral y permitiéndoles obtener experiencias prácticas y conocimiento directo del sector productivo. Las propuestas elegidas, distribuidas entre 16 familias profesionales, impulsan la innovación y la actividad investigadora en los centros de Formación Profesional.

Durante los últimos años, esta iniciativa ha crecido de manera constante, incrementando el número de centros y proyectos participantes en toda Castilla y León. Desde su inicio, el programa ha financiado más de mil proyectos, lo que ha permitido a los estudiantes desarrollar competencias esenciales como la iniciativa emprendedora, la proactividad y la autonomía.

La Junta señalo en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, que en las últimas convocatorias ha aumentado “significativamente” la asignación económica, con el fin de impulsar aún más la colaboración entre centros y empresas, fomentando el desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento. “Esta colaboración ha sido valorada de forma muy positiva tanto por el alumnado como por el personal docente y las empresas participantes, consolidándose como un puente esencial entre la educación y el ámbito laboral”, precisó.