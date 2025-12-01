La Junta destaca que ha destinado 120 millones de euros a ayudas a las diputaciones durante esta legislatura

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha destinado durante esta legislatura 120 millones de euros a ayudas a las diputaciones provinciales de la Comunidad autónoma, con un incremento del seis por ciento desde 2022, según destacó hoy el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, quien calificó de “muy intensa” la Legislatura por lo que se refiere a la “relación” con las corporaciones locales.

“Queríamos trasladar el reforzamiento de los servicios públicos locales a través de las diputaciones provinciales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, sobre todo, la de la gente que vive en el mundo rural”, señaló.

“La Ley de Bases de Régimen Local establece unas competencias de las corporaciones locales, en este caso, las diputaciones, en sus funciones esenciales de apoyo, asistencia y asesoramiento a los municipios, especialmente, a los municipios pequeños”, expuso.

Luis Miguel González hizo esas declaraciones en el Colegio Universitario de Zamora, antes de recibir la primera fase de las obras de reforma y modernización del centro. También participaron el presidente de la Diputación zamorana, Javier Faúndez; el director de Administración Local, Emilio Arroita, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

“Desde la Consejería de la Presidencia dedicamos anualmente importantes recursos, concretamente, en 2025, 30,5 millones de euros a apoyar a las diputaciones en ese conjunto de competencias que la Ley de Bases le atribuye”, precisó el consejero.

“Solo con unas diputaciones provinciales fuertes y bien financiadas podemos garantizar una Castilla y León cohesionada, sostenible y con servicios de calidad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan”, indicó.

En este contexto, el consejero apuntó que la ayuda se dirige al gasto corriente, gasto de personal y gastos de funcionamiento ordinario, por importe de 2,8 millones de euros, así como en inversiones propias. “ Hoy estamos visitando una de estas inversiones que ha realizado la Diputación de Zamora. Al conjunto de diputaciones, 10,1 millones de euros”, puntualizó

Desempleo y despoblación

“Colaboramos con las diputaciones en el apoyo al municipalismo, a municipios pequeños e intermedios, a través del Fondo de Cohesión Territorial, dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes. A las diputaciones provinciales que colaboran en nuestra gestión, en 2025, casi diez millones, un fondo en el que priman el desempleo y la despoblación. Zamora es una de las provincias “que más recibe” del Fondo de Cohesión Territorial”, subrayó.

Además, Luis Miguel González recordó que la Junta ayuda a las instituciones provinciales en sus servicios de asistencia y asesoramiento a municipios, “uno de los principales cometidos” de las diputaciones. “Asesoramiento técnico, jurídico y presupuestario al conjunto de municipios intermedios y pequeños de cada provincia, en el caso de Zamora, 3,7 millones de euros en 2025”, anotó.

“Desde la Consejería de la Presidencia, también ayudamos en sus políticas sociales. Aparte del convenio con la Consejería de Familia, la Consejería de la Presidencia apoya la labor de estas instituciones en la cobertura de plazas para personas con discapacidad y plazas de salud mental. No todas las diputaciones tienen estos servicios pero las que los tienen, reciben ayudas por importe de 3,8 millones”, recalcó.

Por último, valoró la ayuda que la Junta brinda a las diputaciones para la realización y actualización de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local por importe superior a 80.000 euros.

”Al final, hay un objetivo común de las instituciones provinciales y del Gobierno autonómico por apoyar al mundo rural, por reforzar la calidad de vida en nuestros municipios intermedios y pequeños y, en esa labor que tiene la Diputación, colabora la Junta de Castilla y León”, rubricó.

“En esta legislatura, hemos tenido de colaboración 15,7 millones de euros con la Diputación, de los que 4,2 , dedicados a inversiones como la que hoy visitamos”, agregó.