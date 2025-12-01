CyL presenta 'DATAGIA', la nueva plataforma digital que impulsará el sector agroalimentario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta ha presentado hoy DATAGIA, la Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León que impulsará la competitividad de todos los eslabones del sector agroalimentario gracias a la mejora en la toma de decisiones mediante el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, realidad aumentada o big data.

La plataforma de datos, de carácter colaborativo público-privado, forma parte de un amplio proyecto en el que también participan Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura con la financiación de fondos Next Generation de la UE, dentro del programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El presupuesto en conjunto alcanza los 27 millones de euros, de los que 10,7 se destinan a DATAGIA con la participación económica de la Junta (25 %).

Castilla y León es la comunidad que más fondos del programa RETECH-IA gestionará en todo el país, lo que avala el rigor técnico de los proyectos y la capacidad de la Comunidad para liderar iniciativas basadas en tecnologías avanzadas digitales y en los datos.

DATAGIA nace con el objetivo de transformar la cadena agroalimentaria mediante la recopilación y el uso eficiente de los datos. Su diseño permitirá que esta información pueda convertirse en decisiones más rápidas y precisas en un contexto donde la eficiencia, la trazabilidad o la anticipación son ya elementos clave para productores e industrias. De hecho, se estima que más del 70 % de las decisiones estratégicas en agricultura estarán basadas en datos digitales antes de 2030.

Castilla y León, núcleo tecnológico de RETECH-PAN

Castilla y León se encargará a través de DATAGIA de desarrollar siete módulos fundamentales del proyecto RETECH-PAN que constituyen el núcleo de la plataforma.

Entre ellos se incluyen soluciones para mejorar la trazabilidad de los productos desde el origen hasta el consumidor; herramientas de economía circular que facilitan el reaprovechamiento de subproductos; tecnologías basadas en sensores conectados para monitorizar procesos agrarios e industriales; sistemas de inteligencia artificial explicable que ayudan a prever incidencias, detectar anomalías o estimar rendimientos de cultivos o procesos; servicios de realidad aumentada para formación y asistencia remota; un sistema de identidad digital para productos y agentes, y un espacio de datos agroalimentario alineado con los estándares europeos que garantiza un intercambio de información seguro.

Gran interés del sector

La jornada de presentación del proyecto ha contado con la asistencia de más de un centenar de personas representantes de distintos ámbitos del sector a los que se les ha explicado que podrán participar en los primeros pilotos que iniciarán el despliegue de DATAGIA, sin coste durante el primer año.

Productores, cooperativas, industrias, organizaciones agrarias, regantes, grupos de acción local y figuras de calidad han podido conocer de primera mano cómo la plataforma se aplicará en su actividad diaria, así como las ventajas que aportará en términos de eficiencia, ahorro de tiempo y simplificación de procesos.

Referencia digital del sector español

Castilla y León ha convertido la digitalización del sector agroalimentario en uno de los ejes centrales de su política pública. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural impulsa una estrategia integral que combina innovación tecnológica, formación, apoyo a la inversión y simplificación administrativa, con el objetivo de que la tecnología sea una herramienta cotidiana para agricultores, ganaderos, cooperativas e industria.

Ese compromiso se traduce en iniciativas pioneras como el Programa de Extensión Agraria Digital y CYL Digital Agro, que están formando a miles de profesionales del medio rural en el uso práctico de herramientas digitales, así como en la creación de un verdadero sistema de conocimiento, AKISCYL, que conecta a administración, sector, centros de investigación y empresas.

A ello se suman infraestructuras y soluciones tecnológicas avanzadas —como la Red GNSS de Castilla y León, SATIVUM y otras herramientas de agricultura 4.0— que ya se utilizan de forma masiva en las explotaciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua, la energía, los fertilizantes y los fitosanitarios.

Todo ello sitúa a Castilla y León como una de las comunidades más avanzadas en la digitalización del agro. La apuesta por la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, la digitalización del cooperativismo agrario y la participación en grandes proyectos tractores como los vinculados al programa RETECH y plataformas como DATAGIA refuerzan esta posición.