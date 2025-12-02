La Junta y CEOE ponen en marcha el 'Canal Senda' para facilitar toda la tramitación medioambiental a empresas y pymes

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y CEOE Castilla y León han puesto en marcha el 'Canal Senda', una nueva herramienta que busca facilitar a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, el acceso a toda la información, normativa y ayudas en materia medioambiental que afectan a su actividad.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado que el Canal Senda es "una plataforma impulsada con el apoyo de la Consejería para ayudar a las empresas a conocer y aplicar la normativa medioambiental que les afecta, así como todos los apoyos con los que podrían contar para cumplirla".

Este proyecto, según ha añadido, pretende acompañar al tejido empresarial en un contexto en el que las exigencias medioambientales, tanto europeas como nacionales y autonómicas, son cada vez "mayores" y suponen compromisos imprescindibles antes de iniciar o mantener cualquier actividad.

Por su parte, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, ha definido el 'Canal Senda' como "una puerta abierta a las empresas para afrontar con garantías y apoyo todo lo relacionado con la documentación y los requisitos ambientales". Esteban ha recordado que, en la Comunidad estas obligaciones ambientales específicas implica una gestión compleja debido a la cambiante normativa.

"Queremos que este canal sea una ventana de asesoramiento fácil y eficaz, especialmente dirigida a pymes, micropymes y autónomos, que son quienes más dificultades encuentran para tramitar y aplicar la normativa vigente", ha señalado.

El 'Canal Senda' ofrecerá acceso centralizado a la normativa europea, nacional y autonómica aplicable, así como información sobre subvenciones, procedimientos de tramitación y ayudas disponibles. Además, incluirá guías sectoriales, vídeos prácticos y un servicio de consultas personalizadas para resolver dudas y orientar a las empresas de forma directa.

Esteban ha subrayado que "cada año se generan cientos de miles de páginas de normativa medioambiental" y que este proyecto pretende "agrupar, simplificar y poner a disposición de las empresas toda esa información de manera clara, actualizada y práctica". Asimismo, ha animado a las pequeñas empresas a acceder al canal "para plantear sus dudas y utilizar este servicio de asesoramiento que permitirá gestionar con mayor facilidad los compromisos ambientales".

El proyecto se enmarca en la colaboración entre la Junta y CEOECyL y busca ofrecer un acompañamiento técnico y formativo continuo al tejido empresarial de Castilla y León con un conjunto de medidas en tres años para las que la administración ha dedicado un total de 300.000 euros.