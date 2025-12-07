San Andrés del Rabanedo y León colaboran para que la recogida de basura vuelva a la normalidad en 2025

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La localidad leonesa San Andrés del Rabanedo quiere agradecer al concejal Jon Ander Fernández y al Ayuntamiento de León su colaboración en los últimos días ante la imposibilidad temporal de prestar con normalidad el servicio de recogida de basura. Una situación especialmente compleja para el municipio del alfoz y “por eso, es importante poner en valor la buena disposición del concejal leonés y de su alcalde que han tenido una actitud colaborativa, con la mano tendida y centrada únicamente en ayudar”.

El equipo de Gobierno de San Andrés quiere reconocer públicamente este gesto, que demuestra que la colaboración institucional es fundamental para poder solventar situaciones sobrevenidas.

Durante la jornada de este domingo, el servicio funciona y el apoyo material prestado por León resulta fundamental para avanzar en la normalización del servicio. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo explica que en el vehículo municipal, operativo viernes y sábado, se está solventando una incidencia debido a la sobrecarga de las últimas horas y prevé que el martes pueda incorporarse otro camión para avanzar hacia la recuperación de la normalidad en todo el municipio.

El personal del servicio de limpieza del Ayuntamiento de San Andrés incrementa los esfuerzos durante este puente, con turnos doblados y un trabajo intenso que hoy continúa por Pinilla y el Barrio La Sal. En Trobajo, Paraíso Cantinas y varias zonas de San Andrés, Villabalter y Ferral ya se han retirado buena parte de los residuos.