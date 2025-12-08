Herido un hombre de 35 años tras salirse de la vía y volcar su turismo en Valencia de Don Juan
Fue trasladado al Complejo Hospitalario de León
Un hombre de 35 años resultó herido en la madrugada de este lunes después de que el turismo en el que viajaba se saliese de la vía y volcase en la carretera LE-510 entre Castrofuerte y Valencia de Don Juan (León).
El suceso se produjo a las 6.50 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió a la zona personal sanitario del centro de salud de Valencia de Don Juan y una ambulancia de soporte vital básico en a que el herido fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León.