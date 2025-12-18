La ley de puestos de difícil cobertura pone el«broche» de unanimidad a la legislatura

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad la proposición de ley, promovida por PP y Vox, para garantizar la cobertura de los puestos sanitarios de difícil cobertura en Castilla y León. El acuerdo de todos los grupos y partidos en torno a esta norma fue el «broche» que se puso al último pleno de esta undécima legislatura que finaliza dotando a la Comunidad de un marco de incentivos para asegurar la provisión de profesionales.

En la presentación de la norma, el «popular» José María Sánchez destacó que da una respuesta «serena», «responsable» y «profundamente humana» a una realidad que señaló «no admite demora». «CyL vuelve a situarse en la vanguardia normativa», dijo el procurador sobre una ley «moderna», «realista» y vinculada al territorio, para que cada ciudadano, viva donde vida, tenga acceso a la atención sanitaria.

Para ello, señaló que la norma recoge un marco «estable» de incentivos para la «atracción» y «fidelización» de profesionales. El objetivo final, dijo, no son los incentivos, ni los profesionales, sino el paciente, que señaló son el «vértice» de la norma. También se refirió al pacto por la sanidad planteado por el presidente de la Junta porque a su juicio esta materia no debe ser «terreno de confrontación partidista».

En nombre de Vox, Rebeca Arroyo aseguró que era un «gran día» para la sanidad y preguntó dónde estaba la «pinza» de su partido con el PSOE y acusó a los «populares» de votar en contra de sus iniciativas en un 74 por ciento de las ocasiones. Además, destacó que a partir de ahora se cubrirán los puestos «donde nadie quiere ir».

A su juicio, ofrece a los profesionales incentivos «adecuados y potentes» para que se decidan a ocupar los puestos de difícil cobertura, ya sea a través de medidas económicas, pero también con otras vinculadas a las carretera profesional o el concurso de traslados.

La procuradora de UPL Alicia Gallego afeó que se deje para el último pleno una ley «tan necesaria» frente al «desastre» vivido estos cuatro años que ha dejado —dijo— consultorios cerrados, como los de Sahagún que no han tenido actividad este miércoles. Además, defendió las enmiendas relativas a los «criterios» sobre la definición de los puestos de difícil cobertura, ya que señaló deben tener en cuenta la «distancia» al hospital más cercano —50 kilómetros—. Sin embargo, la «popular» Paloma Vallejo rechazó este indicador por ser «arbitrario», según los ponentes de la norma. También, descartó el resto de aportaciones de la UPL tanto en lo relativo a los concursos de traslados o a la colaboración con otras administraciones en áreas fronterizas.