La ley de puestos de difícil cobertura pone el«broche» de unanimidad a la legislatura

La norma recoge un marco de incentivos económicos y profesionales para los médicos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco saluda al presidente del parlamento regional, Carlos Pollán.nacho gallego

ICAL
Valladolid

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad la proposición de ley, promovida por PP y Vox, para garantizar la cobertura de los puestos sanitarios de difícil cobertura en Castilla y León. El acuerdo de todos los grupos y partidos en torno a esta norma fue el «broche» que se puso al último pleno de esta undécima legislatura que finaliza dotando a la Comunidad de un marco de incentivos para asegurar la provisión de profesionales.

En la presentación de la norma, el «popular» José María Sánchez destacó que da una respuesta «serena», «responsable» y «profundamente humana» a una realidad que señaló «no admite demora». «CyL vuelve a situarse en la vanguardia normativa», dijo el procurador sobre una ley «moderna», «realista» y vinculada al territorio, para que cada ciudadano, viva donde vida, tenga acceso a la atención sanitaria.

Para ello, señaló que la norma recoge un marco «estable» de incentivos para la «atracción» y «fidelización» de profesionales. El objetivo final, dijo, no son los incentivos, ni los profesionales, sino el paciente, que señaló son el «vértice» de la norma. También se refirió al pacto por la sanidad planteado por el presidente de la Junta porque a su juicio esta materia no debe ser «terreno de confrontación partidista».

En nombre de Vox, Rebeca Arroyo aseguró que era un «gran día» para la sanidad y preguntó dónde estaba la «pinza» de su partido con el PSOE y acusó a los «populares» de votar en contra de sus iniciativas en un 74 por ciento de las ocasiones. Además, destacó que a partir de ahora se cubrirán los puestos «donde nadie quiere ir».

A su juicio, ofrece a los profesionales incentivos «adecuados y potentes» para que se decidan a ocupar los puestos de difícil cobertura, ya sea a través de medidas económicas, pero también con otras vinculadas a las carretera profesional o el concurso de traslados.

La procuradora de UPL Alicia Gallego afeó que se deje para el último pleno una ley «tan necesaria» frente al «desastre» vivido estos cuatro años que ha dejado —dijo— consultorios cerrados, como los de Sahagún que no han tenido actividad este miércoles. Además, defendió las enmiendas relativas a los «criterios» sobre la definición de los puestos de difícil cobertura, ya que señaló deben tener en cuenta la «distancia» al hospital más cercano —50 kilómetros—. Sin embargo, la «popular» Paloma Vallejo rechazó este indicador por ser «arbitrario», según los ponentes de la norma. También, descartó el resto de aportaciones de la UPL tanto en lo relativo a los concursos de traslados o a la colaboración con otras administraciones en áreas fronterizas.

La Consejería de Sanidad ya tiene un primer cronograma de trabajo para poner en marcha la Ley de Medidas Extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura, aprobada esta mañana, y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, con la primera definición de estos puestos prevista para el primer trimestre de 2026, y poder optimizar cuanto antes los recursos humanos disponibles y ofrecer una asistencia sanitaria de calidad en toda la Comunidad, según un comunicado recogido por Ical, en el que el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, agradeció el trabajo de todos los grupos parlamentarios.Teniendo en cuenta las dificultades excepcionales relacionadas con la «escasez de personal», Sanidad consideró necesario adoptar medidas extraordinarias y temporales que favorezcan una elección voluntaria por parte de los sanitarios para prestar servicios en los puestos que se califiquen como de difícil cobertura y permitan su provisión de manera continuada. De esta manera, se podrá dar respuesta a las necesidades asistenciales y garantizar la accesibilidad y una atención sanitaria de calidad a todos los ciudadanos de Castilla y León, independientemente del lugar en el que residan.La Ley aprobada hoy en las Cortes de Castilla y León ofrece un marco normativo único, no sólo de los más completos del Sistema Nacional de Salud, sino que lo hace con carácter novedoso, incorporando medidas que puedan dar solución tanto a las necesidades en los denominados puestos de difícil cobertura, como a aquellas actividades calificadas de difícil prestación.Esta ley surge del consenso de los grupos parlamentarios y cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales, y con ella se aprueban medidas diferentes para ofrecer soluciones a situaciones sanitarias que han surgido en los últimos años en el panorama nacional debido a la carencia de profesionales, esencialmente médicos, pero también en algunos casos enfermeros, en sus tres ámbitos asistenciales: la atención primaria, la hospitalaria y los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias.

La Junta ofertará la primera convocatoria de movilidad voluntaria el año que viene
