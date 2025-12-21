Mañueco destaca la determinación de los leoneses en su felicitación navideña

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a mirar a lo "valioso" de la Comunidad y del "interior" de su gente, que representa valores como el "trabajo, compromiso o humildad", en estas Navidades.

"Aquí, menos ruido y más nueces", ha apostillado en este contexto en un vídeo publicado este domingo, 21 de diciembre, en el que ha felicitado estas fiestas y ha reivindicado este fruto como reflejo de los "rasgos que definen" a los castellanoleoneses.

En este sentido, ha apuntado a "la fortaleza de los abulenses, la firmeza de los burgaleses, la determinación de los leoneses, la solidez de los palentinos, la autenticidad de los salmantinos, el impulso de los segovianos, la constancia de los sorianos, la pujanza de los vallisoletanos y la fuerza de los zamoranos".

Asimismo, Fernández Mañueco ha ensalzado las nueces como "tradición arraigada" de la Navidad porque "no faltan en la mesa", donde simbolizan "reencuentro, unión y prosperidad", y ha puesto en valor que este fruto milenario lleva lo "valioso" en su "interior".

En esta línea, ha apelado al carácter "tan castellano y tan leonés" para que en estas fiestas "lo importante no sean las cáscaras": "Que sea una Navidad en la que valoremos más lo que somos y lo que llevamos dentro".

Por último, en línea del lema del vídeo, en el mensaje difundido por el presidente de la Junta y del PP, varias personas han clamado "aquí, compromiso; aquí, humildad; aquí, sencillez; aquí, esencia; aquí, esfuerzo; aquí, escuchar", para acabar con "aquí, menos ruido y más nueces".