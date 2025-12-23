Sen destaca el incremento “histórico” en la inversión del Gobierno en Castilla y León con Sánchez como presidente

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, destacó hoy en Valladolid el incremento “histórico de las inversiones públicas en la Comunidad desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, hasta el punto que cifró el aumento de recursos en un 38 por ciento para financiar sus servicios públicos, con respecto a los siete años anteriores. Algo que, precisó, se traduce en 15.500 millones de euros adicionales. Se suma la condonación parcial de la deuda autonómica, que permitirá reducirla un 26 por ciento respecto a 2023. “Todo ello tiene un impacto directo y positivo en la calidad de vida de la ciudadanía, por que las inversiones van acompañadas de políticas sociales”, aseguró, además de reafirmar el compromiso del Ejecutivo central con Castilla y León hasta el final de la legislatura en 2027.

Con motivo de la presentación del balance de la acción del Gobierno de España en la Comunidad, Sen subrayó, según recogió la Agencia Ical, la inversión total de 4.481 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ya ha beneficiado a más de 83.000 personas y entidades en Castilla y León. De esta cantidad, remarcó, más de la mitad (56 por ciento) procede directamente de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado. Entre los principales proyectos, citó los los 232 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (de los que 115 millones van la planta de Renault en Villamuriel); los 150 millones del PERTE Agro (124,8 millones para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del regadío); los 35 millones del PERTE ERHA para energías renovables para la Central Hidroeléctrica Depuradora Reversible de Navaleo en Torre del Bierzo; los 4,5 millones del PERTE Chip para el Centro de Supercomputación de León, así como importantes inversiones ferroviarias como la Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo (192,5 millones) o la integración del ferrocarril en Palencia (51 millones).