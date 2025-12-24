Resumen Sanidad 2025: Castilla y León acelera hacia la medicina del futuro entre avances tecnológicos y nuevas prestaciones

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León cerró 2025 con balances y retos que marcarán la agenda sanitaria de la Comunidad durante los próximos años, y que miran a la incorporación sin excusas de la inteligencia artificial a la práctica clínica, la expansión de la tecnología sanitaria de última generación, y de la medicina personalizada y de precisión, cuyo plan publicó en enero el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y que se reta a diseñar en seis años el ‘traje a medida’ para tratar a cada paciente en función de sus necesidades.

Se avanzó también en inversión en infraestructuras, así como en la la puesta en marcha de estrategias como la Estrategia de Asistencia en Salud Mental, que se vio redoblada por un plan para humanizar la atención a esos enfermos y acabar con"estigma" que arrastran estas patologías; el Plan de Atención al Paciente Crónico y el de Salud Comunitaria, entre otros, en un contexto en el que en el que por primera vez se cubrieron todas las plazas ofertadas de MIR en Medicina Familiar, tras varios con vacantes: Castilla y León ofreció 190 plazas en 2025, frente a las 47 de 2024, 40 en 2023 y 45 en 2022, que se cubrieron, dentro de la tónica del país.

Además, se ‘dobló la curva’ de jubilaciones de médicos de Familia, al superarse el punto más crítico de jubilaciones médicas en Sacyl, y todo con el punto de mira puesto ahora en el colectivo enfermero, y en la presión sobre la Atención Primaria, apoyada por la denuncia de movilizaciones ciudadanas y profesionales en defensa de la sanidad pública, que siguieron exigiendo mejoras, mayor agilidad en las consultas y, por ende, mayor número de profesionales.

En paralelo, Consejería anunció nuevas plazas para enfermeras comunitarias y reforzó su programa de fidelización y captación de residentes orientado a centros rurales y hospitales de áreas menos pobladas, con nuevos incentivos.

La crisis de los cribados

La palabra ‘cribados’ llenó las portadas de todos los medios, tras la crisis insólita de de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que estalló en octubre de 2025, tras retrasos significativos, de hasta dos años, en la comunicación de resultados y en la realización de pruebas complementarias a más de 2.000 mujeres con sospecha de cáncer, un fallo reconocido por la Junta de Andalucía y que provocó una crisis de Gobierno que acabó con la dimisión de la consejera de Salud y Consumo del Ejecutivo andaluz, Rocío Hernández Soto, y contaminando a todas las autonomías para comprobar que esto no estaba ocurriendo en otros territorios.

En este campo, se conoció, que la Consejería de Sanidad destinó más de 3,3 millones de euros a incorporar inteligencia artificial en la lectura de mamografías y radiografías torácicas (proyectos en fase de desarrollo) mediante algoritmos certificados con marcado de Europa, para agilizar los diagnósticos, mejorar la precisión terapéutica, optimizar la gestión de recursos humanos en radiología, reducir la carga administrativa sobre los especialistas, y detectar patrones que podrían pasar desapercibidos con la doble lectura convencional.

Investigación y avances tecnológicos

En el campo de la investigación, junto a la publicación del Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión 2024-2030 (PEMPPCyL), nació también el Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBioBURGOS) que completó la red autonómica de institutos de investigación junto al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), acreditado por el Instituto de Salud Carlos III y los de investigación biosanitaria de Valladolid (IBioVALL) y de León (IBioLEÓN).

La Consejería de Sanidad y las cuatro universidades públicas de Castilla y León se retaron también a superar el centenar de ensayos clínicos en medicamentos de terapias avanzadas en los próximos años, de la mano de la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030.

Se conocieron proyectos que marcarán el futuro, como el Umbrella-Summa-Legacy, sobre síndromes mielodisplásicos, financiado con 3,4 millones de euros por el Instituto de Salud Carlos III, integrando medicina genómica y participación del paciente; y el PLAIISENS, impulsado por Aspace Salamanca, y desarrollado por un consorcio multidisciplinar, que combina sensores impresos, IA y análisis de datos para diagnóstico precoz de alteraciones posturales y motrices en bebés desde Atención Primaria.

En trasplantes y cirugía avanzada, 2025 registró hitos como el del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que realizó la primera implantación de válvulas aórticas mecánicas mediante catéter, evitando cirugía abierta y ampliando opciones para pacientes con estenosis aórtica. La Consejería de Sanidad decidió, no sin polémica, que el programa de trasplante cardíaco, que lideraba este hospital, se compartiera con el de Salamanca que, además, estrenó el trasplante de pulmón y la tecnología HIFU (high-intensity focused ultrasonography) frente al Párkinson y el temblor esencial y de referencia para toda la Comunidad.

Además, la cirugía robótica llegó al Hospital Santa Bárbara de Soria y se prevé su extensión a Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, así como otros dos nuevos equipos para el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca.

Salud mental y estrategias

La salud mental recibió un refuerzo histórico, con la publicación de la Estrategia de Asistencia en Salud Mental 2024-2030, articulada en siete líneas estratégicas, 31 objetivos y 45 medidas, para reducir el estigma, humanizar la atención, reforzar la prevención del suicidio, y ampliar la cobertura psiquiátrica en adultos, niños y adolescentes, con el apoyo de cerca de 13,5 millones de euros del Gobierno central para reforzar la salud mental, el Plan de Prevención del Suicidio y la Atención Primara.

En este ámbito, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital de Burgos apostaron por la hospitalización psiquiátrica a domicilio en niños y adolescentes, y se conoció que las unidades de Afrontamiento del Dolor Crónico llegarán también al medio rural, después de completar su implantación en todas las capitales de provincia. Esta última línea se enmarca en la Estrategia de Atención al Paciente Crónico.

El V Plan de Salud de Castilla y León (2025-2032), la hoja de ruta que marcará todas las políticas sanitarias para los próximos años en la Comunidad, vio la luz en julio, para responder al cambio urgente de paradigma de abordaje de la salud desde la prevención de la enfermedad y la promoción, con el punto de mira puesto en el reto demográfico y la transformación digital.

Avances en ELA

El año 2025 dejó uno de los avances más significativos en la atención a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en España. El Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención de 10 millones de euros al Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA), y que obliga a cofinanciar a las autonomías la prestación al 50 por ciento. La medida calificada como “urgente, equitativa y humanitaria”, busca mejorar la calidad de vida de los pacientes en fases avanzadas, cuando la enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable exige unos cuidados intensivos que las familias difícilmente pueden asumir solas.

Paralelamente, el Ejecutivo aprobó un segundo real decreto destinado a ampliar la cobertura de la ley ELA a otras enfermedades irreversibles que comparten características clínicas y sociales similares: procesos de curso irreversible, marcado deterioro funcional, dependencia extrema y alta complejidad en los cuidados.

Movilizaciones

A lo largo del año, se produjeron numerosas movilizaciones por parte de profesionales y pacientes. En primer lugar, protestas por la reforma del Estatuto Marco -que cerró el año con un preacuerdo entre sindicatos y Ministerio- y las condiciones laborales, y en segundo hubo infinidad de manifestaciones, entre ellas, de la Plataforma OncoBierzo, con más de 100.000 firmas por mejoras en Oncología y la sanidad de la comarca. También, convocados por CCOO y UGT, en marzo salieron a las calles miles de ciudadanos, con la adhesión de plataformas sanitarias y partidos políticos de izquierda, ante una maniobra “de deterioro para impulsar la sanidad privada por listas de espera, saturación de centros de salud y deterioro de servicios públicos”. También, hubo un largo goteo de protestas desde las distintas plataformas con un objetivo común y el reclamo de igualdad para sus provincias.

Infraestructuras y equipamiento

Se conoció que la Consejería ejecutó 467 millones de euros del Plan de Infraestructuras Sanitarias (900 millones hasta 2030), con inversiones en hospitales, 135 millones; equipamiento, 195,5, en Atención Primaria, 84,1 millones, y en tecnología y digitalización, 52,5 millones.

Entre otras obras, vieron la luz los ansiados centros de salud de Aguilar de Campoo, Segovia IV y La Magdalena (Valladolid); continuó la ampliación del Complejo Asistencial de Segovia, que contará con un exoesqueleto pediátrico; arrancaron las obras del Soria Norte, provincia que estrenó su unidad de radioterapia, mientras se completa la de Palencia.

El apagón masivo del 29 de abril, que paró entre un 30 y un 35 por ciento de la programación quirúrgica ordinaria de mañana en los centros sanitarios de la Comunidad, asustó, aunque los grupos electrógenos de respaldo funcionaron correctamente y permitieron mantener la actividad quirúrgica urgente y los servicios esenciales durante horas, garantizando el funcionamiento de respiradores, incubadoras, monitores cardíacos y otros dispositivos médicos vitales.

Aniversarios y reconocimientos

2025 fue un año de celebraciones, y de bodas de plata. La Asociación de Hemofilia de Palencia y Valladolid, cumplió 25 años, al igual que la Unidad de Tabaquismo del Hospital Universitario de Burgos; el el Centro del Cáncer de Salamanca, con aspiración de ampliar espacios y medios, mientras que el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) cumplió 30, con un emotivo homenaje a su fundador, José Carlos Pastor, que falleció en enero. El Hospital General de Segovia se ganó también su carácter ‘universitario’, un anuncio que llegó en el cierre de la conmemoración del 50 aniversario del complejo asistencial.

Se produjeron cambios de carteras en Sacyl, como en la Dirección de Salud Pública, donde Cristina Granda Castro tomó el relevo a Sonia Tamames; Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso fue nombrado nuevo gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en sustitución de Lydia Blanco, que estuvo al frente de la fundación desde 2008.