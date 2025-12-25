Castilla y León se incorporará a la receta electrónica concertada de Muface en 2026

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León, junto a Andalucía y Comunidad Valenciana, se incorporará a la receta electrónica concertada de Muface en el primer semestre de 2026 y completarán el despliegue del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem).

El Plan Estratégico Muface Avanza2 2026-2028, aprobado a mediados de diciembre, especificó que se está trabajando con las comunidades autónomas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las entidades concertadas para poder culminar la implementación de Sirem en la primera mitad de año.

De esta forma, la receta electrónica concertada estará disponible para todos los mutualistas residentes en el territorio nacional, después de que en 2025 se llegara a Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Madrid y País Vasco.

Sirem también está presente en Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Melilla. Por tanto, más de la mitad de los mutualistas dispone de receta electrónica pública o concertada.

Muface recordó en su Plan Estratégico que “la receta electrónica presenta múltiples ventajas frente a la receta en papel”, tanto para sus beneficiarios como para la seguridad del sistema sanitario público.

Además, también permitirá un mayor control del consumo y del gasto farmacéutico público y el uso racional de medicamentos. El objetivo definitivo de la factura electrónica es eliminar por completo la factura en papel, que quedará para “casos excepcionales”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó en marzo de 2025 una evaluación sobre el mutualismo administrativo, en la que evidenció que todavía existen ámbitos de mejora y de eficiencia, también en lo que respecta a la factura electrónica.

La Airef expuso en su propuesta 9 “acelerar la implantación de la receta electrónica en el mutualismo administrativo” a través de un Plan Estratégico que incluyera la implementación de sistemas de ayuda a la prescripción y herramientas de soporte clínico. La evaluación del organismo también señaló “un desarrollo heterogéneo y limitado” de la receta electrónica en el sistema mutualista, con “grandes disparidades” entre las comunidades autónomas. A juicio de la Airef, esto muestra la necesidad de acelerar la transformación digital de la prestación farmacéutica, con una universalización de la receta electrónica en el mutualismo administrativo.