La nueva estrategia de turismo de la Junta

La Junta busca exposiciones de impacto para impulsar el turismo cultural, como la muesta del arte de Yoko Ono en el Musac de León y sus grandes cartelones de 'reclamo' colocados por toda la ciudad.ANGELOPEZ

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte apuesta por la promoción de la oferta cultural de la Comunidad a través de exposiciones únicas, inauguradas recientemente como Las Edades del Hombres en Zamora o la muesta del arte de Yoko Ono en el Musac de León, y que se podrán disfrutar durante el período navideño y también las semanas siguientes, con el objetivo de impulsar el turismo cultural en Castilla y León.

Propuestas culturales que combinan tradición y vanguardia, a través de muestras expositivas novedosas y de gran impacto, tanto por su contenido como por el continente en el que se desarrolla cada una, con el objetivo de posicionar a la comunidad autónom como epicentro de la cultura a nivel nacional en el que León y sus museos son una pieza fundamental. En este sentido, los museos de gestión autonómica de CyL presentan una programación innovadora y de gran atractivo con la que se espera atraer a cientos de personas a recorrer sus salas, visitar las exposiciones temporales y conocer las colecciones permanentes de los centros.

Arte puro en el Musac

El Musac de León presenta la mayor exposición de Yoko Ono en España en los últimos años. Hasta el 17 de mayo y bajo el título ‘Yoko Ono. Insound and Instructure’, podrá visitarse esta gran exposición que revisa la trayectoria de la artista, a través de más de 80 obras, desde sus célebres piezas de los años sesenta hasta proyectos recientes.

‘Insound and Instructure’ incluye la amplia variedad de técnicas con las que Yoko Ono trabaja, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía, recorriendo los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria: su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, su sutil sentido del humor y del absurdo, el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad y la presencia de la naturaleza en sus obras.

Los horarios de visita son de martes a domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. El 31 de diciembre abierto en horario de mañana mientras que estará cerrado el 1 de enero.

Tapices en Atapuerca

El Museo de la Evolución Humana, en Burgos, presenta la producción más destacada de la Real Fábrica de Tapices desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, a través de la exposición temporal «Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea» que se podrá visitar en la sala de exposiciones del MEH hasta febrero de 2026. Una muestra inédita sobre la producción de alfombras de nudo español y nudo turco, que muestra también cartones para tapiz, bocetos de alfombra y parte de la obra gráfica perteneciente el archivo de esta institución.

La exposición hace un recorrido por artistas del más alto nivel que desarrollaron parte su actividad para esta institución, como un importante grupo de jóvenes pintores que imprimieron su personal huella a los diseños de cartones para tapices dotándolos de nuevos modelos, como ocurre en el caso de Francisco de Goya. Además, destaca la obra de artistas contemporáneos como el húngaro József Domján o Ágata Ruíz de la Prada.

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10 a 14.30 horas y de 16.30 a 20 horas. Los sábados, de 10 a 20 horas, y los domingos, de 10 a 15 horas. El MEH estará cerrado el 1 y 6 de enero.

Sonidos de la mina en Sabero

En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero (León) se pueden visitar las exposiciones ‘Las mil caras de Santa Bárbara’, ‘Suena la mina» y «Belenes del mundo. Colección de misterios de Nieves Aguilera’. La primera muestra presenta cuarenta retratos, en blanco y negro y a gran formato, de hombres y mujeres que trabajaron en la Cuenca Minera de Sabero, realizados por el fotógrafo Rubén Mediavilla.

‘Suena la mina’ da protagonismo a los sonidos que acompañan al minero en su trabajo, tanto en el exterior como en el interior de la mina. Comisariada por el historiador Fernando Cuevas, el visitante podrá escuchar, en el interior de una galería minera, los sonidos producidos por las maquinas, en las tareas de arranque y transporte de carbón, los ruidos que origina la propia mina y el recuerdo que de los mismos tienen una veintena de exmineros que han aportado sus testimonios. ‘Belenes del mundo. Colección de misterios de Nieves Aguilera’ presenta 116 misterios de la colección de la belenista leonesa Nieves Aguilera, que son auténticas joyas de arte en miniatura, procedentes de los cinco continentes.

Los horarios de visita son de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Domingos y festivos, de 10 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Etnografía en Zamora

La muestra ‘Lo sagrado en lo cotidiano’ se podrá visitar hasta el 12 de abril en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora. La exposición hace un recorrido por algunos de los objetos que, de un modo u otro, entrelazan su propia existencia con la divinidad, sobre todo las sociedades campesinas de nuestra región. A través de tres grandes ejes temáticos: la religiosidad del cuerpo, la religiosidad de puertas adentro y la religiosidad de puertas afuera, se realiza un itinerario por los objetos que mejor caracterizan la cultura material propia de la religiosidad popular, con más de 300 obras procedentes tanto de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León, como de otras instituciones y colecciones particulares

Los horarios de visita son de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los domingos, de 10 a 14 horas.

Además, en la ciudad de Zamora, se desarrolla la exposición ‘EsperanZa’ de Las Edades del Hombre, en colaboración con la Junta de Castilla y León, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de abril de 2026.

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre, se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León, y otros puntos de España y Portugal. Se divide en un preludio que se localiza en la iglesia de San Cipriano y tres «Momentos» que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre ‘Pasión’, ‘Resurrección’ y ‘Misión’.

La muestra incluye obras de los mejores artistas de la historia del arte como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo. Además, destaca la presencia, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, de creaciones de dos artistas universales como Diego de Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, y Pablo Picasso, con una Anunciación del Museo Picasso de Barcelona. Asimismo, artistas contemporáneos también tienen su papel destacado en esta edición como Antonio Pedrero, Ángel Luis Iglesias, Tomás Crespo, Ele Pozas o Satur Vizán. El recorrido expositivo tiene como colofón una experiencia de realidad virtual.