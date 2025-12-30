La Junta convierte en fijos 837 puestos del operativo de incendios, activos todo el año

Un componente de una brigada contra incendios intenta por todos los medios sofocar las llamas

La Junta de Castilla y León convertirá en fijos 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo del operativo de incendios forestales, lo que supondrá que el dispositivo esté plenamente operativo durante los doce meses del año, además de crear 28 nuevos puestos de Oficial de Centro de Mando, con una inversión total de 14,1 millones de euros.

El último Consejo de Gobierno del año 2025 ha aprobado la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de los compromisos alcanzados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras los graves incendios forestales el pasado verano.

El objetivo es adaptar los efectivos del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a las necesidades del territorio.

Así, se transformarán 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo en puestos de personal laboral fijo, ampliando el periodo de prestación de servicios a todo el año y mejorando la estabilidad del empleo público, la planificación de las campañas y la profesionalización del sistema de lucha, ha indicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Las categorías afectadas son las de Oficial de Montes–Conductor Maquinista de Autobomba (217 puestos) Peón de Montes y Extinción (217 puestos) y Vigilante de Incendios (403 puestos).

Y se distribuyen en 132 puestos en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia, y 54 en Valladolid.

Los puestos de Oficial de Centro de Mando ya venían siendo fijos durante todo el año, por lo que no se ven afectados por el Acuerdo. Sin embargo, el acuerdo también recoge la creación de 28 nuevos puestos de este tipo (3 por cada provincia y 1 autonómico) para reforzar la coordinación y la respuesta del operativo.

La modificación afecta principalmente a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Comunidad, y supone un coste económico total de 14,1 millones de euros, calculado conforme a las retribuciones vigentes y aplicando la subida salarial recogida en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre.

La Junta de Castilla y León ha indicado, en nota de prensa, que el incremento equivalente en número de puestos supondría ampliar la plantilla en más de un 130 %, lo que representaría unos 1.050 efectivos a mayores.

Y ha insistido en que la medida consolida un operativo profesional, estable y activo todo el año, orientado a la prevención, la protección del medio natural, la extinción de incendios y la seguridad de las personas.