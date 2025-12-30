La prohibición de mover ganado bovino se amplía hasta el 31 de enero

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León prorrogará hasta el 31 de enero las restricciones de movilidad vigentes actualmente para el ganado bovino, como medida de protección y prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) al considerar que sigue habiendo riesgo de contagio y propagación de esta enfermedad que afecta en exclusiva a este tipo de ganado.

Así ha confirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, ante la situación actual con nuevos casos en Francia y vistos los informes técnicos, se ha decidido ampliar las restricciones que acababan inicialmente este 2 de enero.

Ha recordado que la prohibición sobre movilidad del ganado solo afecta ya al bovino, permitiéndose la celebración de concentraciones, ferias y mercados para el resto de ganados, y siempre y cuando no se trate de ganado de una única explotación, pues de ser así sí se permite esa movilidad.

Castilla y León inició las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad del ganado el 25 de octubre, prohibiendo concentraciones, ferias y mercados de todo tipo de animales, pero el pasado 27 de noviembre ya acordó limitar las restricciones al ganado bovino, que ahora se extienden hasta el 31 de enero