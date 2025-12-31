Mañueco defiende «la política de verdad» en Castilla y León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Castilla y León defendió ayer «la política de verdad» en la Comunidad ante «la degradación absoluta» que sufre el Gobierno central, de cara al proceso electoral autonómico que se afrontará el próximo mes de marzo. En este sentido, quien también es presidente de la Junta apuntó que la situación «absolutamente insoportable» que protagoniza el presidente Sánchez terminará «más pronto que tarde» como señal de que «las instituciones están funcionando» y, por lo tanto, «la justicia está funcionando». Alfonso Fernández Mañueco señaló durante un acto electoral celebrado ayer a mediodía en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, que el país atraviesa «uno de los momentos más graves de la democracia». En este sentido, aseguró que Pedro Sánchez preside un gobierno «en descomposición» que calificó de «corrupto».