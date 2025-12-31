Mañueco llama a la "responsabilidad" ante la "nueva etapa política" en 2026

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy que la “nueva etapa política” que se abrirá en 2026 con las elecciones autonómicas “nos exigirá a todos altura de miras, serenidad y una idea clara, decidir con responsabilidad”. “No podemos dejar que el estruendo del día a día, la trinchera y la división nos haga perder de vista lo esencial, Castilla y León tiene el deber de estar a la altura de su legado y aportar a España lo que tantas veces le ha dado en su historia, estabilidad, sentido de Estado y vocación de concordia, porque cuando esta tierra se afirma en lo mejor de si misma, España es capaz de caminar segura hacia su destino”, dijo durante su ya tradicional discurso de cierre de año y de bienvenida al nuevo que comienza.

El jefe del Ejecutivo regional expresó que con esa “voluntad” desea que 2026 “traiga salud, esperanza y prosperidad” para todos los castellanos y leoneses, un año “lleno de salud, alegría y oportunidades”, informa Ical.

Mañueco felicitó la Navidad a sus paisanos en un mensaje en redes grabado desde Burgos, desde el Museo de la Evolución Humana, que, recordó, cumple 15 años desde su apertura, junto a los 25 de la declaración de los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad. “Una referencia mundial para estudiar los orígenes y un símbolo de continuidad”, dijo, que “nos recuerda que una Comunidad es presente, pero también memoria, responsabilidad y futuro”.

El presidente de Castilla y León efectuó “desde esa responsabilidad” un balance del año y recalcó que en la Comunidad “ha crecido la economía, tenemos más gente que nunca trabajando y con los impuestos más bajos de nuestra historia”.

Alfonso Fenández Mañueco resaltó en su intervención que desde el Gobierno regional “han reforzado los servicios públicos” y aseguró que “pueden decir con orgullo”, que Castilla y León es “la primera Comunidad en educación, servicios sociales y atención a la dependencia y la segunda en sanidad”. “Nada de lo logrado se explica sin el esfuerzo de todos”, reconoció el máximo responsable de la Junta, quien se mostró “satisfecho” con la parte que “corresponde” a su Gobierno, del que defendió que ha aportado “estabilidad, gestionado con eficacia y puesto en marcha medidas que mejoran la vida de la gente”.

“Ahí están hechos concretos como la educación gratuita de 0 a 16 años, el autobús gratuito con la tarjeta Buscyl o el mayor impulso a la vivienda publica que hemos conocido en nuestra Comunidad”, ensalzó.

Sin embargo, Mañueco otorgó más importancia que a “enumerar cifras o medidas” analizar lo que sus políticas significan “en la vida real”, como “cuando María Luisa nos cuenta que ha cambiado sufrimiento por esperanza, gracias a la nueva unidad del dolor crónico del centro de saludad de El Ejido en León, o cuando compartimos la Ilusion de Fran al impulsar su barbería en Benavente con las ayudas de la Junta en autoempleo, o la de Fani al mantener abierto el bar de Pajares de Adaja en Ávila con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, o la de Noelia, que gracias a las ayudas de modernización del campo puede sacar adelante su explotación agrícola en Cavia en Burgos”, ejemplificó.

Mañueco cerró exhortando a “seguir creciendo, atrayendo talento, creando empleo y haciendo de Castilla y León un lugar con más oportunidades para los jóvenes, con mejor atención para los mayores, donde las familias vivan mejor y se pueda construir un proyecto de vida con tranquilidad”.