La Junta destaca la contribución del proyecto Somos Agua II al desarrollo rural en la Reserva Valles de Omaña y Luna

La Junta de Castilla y León ha destacado la contribución del proyecto denominado Somos Agua II al desarrollo rural en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, en la provincia de León, que se ha convertido en los últimos tres años "en un espacio de referencia para analizar nuevas oportunidades de desarrollo ligadas al territorio".

La iniciativa ha permitido conocer mejor cómo afectan los cambios en el clima y en el agua a la actividad agraria y al medio rural, al tiempo que impulsa nuevas líneas de diversificación económica basadas en los recursos locales, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Desarrollado entre 2022 y 2025, el proyecto ha contado con la colaboración de la Reserva de la Biosfera, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), a través del Centro de biocombustibles y bioproductos de Villarejo del Órbigo (León), y la Universidad de León.

A lo largo de este periodo se han recogido datos ambientales, se han estudiado cultivos y plantas tradicionales y se ha trabajado de forma directa con los vecinos para recuperar conocimientos ligados al uso del agua, la agricultura y el aprovechamiento del entorno.

Entre sus principales actuaciones, Somos Agua II ha reforzado la recogida de información sobre clima y recursos hídricos, ha analizado el potencial de especies vegetales propias del territorio y ha apoyado pequeñas iniciativas económicas vinculadas a la Marca de la Reserva de la Biosfera.

Además, el proyecto ha fomentado la participación vecinal para integrar el conocimiento científico con la experiencia y los saberes tradicionales, ha agregado el Ejecutivo autonómico.

Jornada final

Recientemente se ha celebrado la jornada final del proyecto, un encuentro en el que se han compartido los principales resultados y aprendizajes obtenidos durante estos tres años de trabajo.

La jornada ha reunido a equipos técnicos, representantes institucionales y agentes locales, y ha servido para poner en común la información generada y reflexionar sobre los retos de futuro del territorio.

Uno de los elementos centrales de este cierre ha sido la elaboración de un mapa del territorio, construido de forma participativa, que recoge datos, conocimientos locales y experiencias vinculadas al proyecto. Este mapa se concibe como una herramienta viva para seguir avanzando en la gestión sostenible de la Reserva de la Biosfera.

Con este enfoque, Somos Agua II ha contribuido a mejorar la preparación del territorio frente al cambio climático y a abrir nuevas oportunidades para el desarrollo rural, apostando por un modelo que combina investigación, gestión sostenible y participación social.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.