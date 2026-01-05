"Tenemos que liderar la transición hacia el vehículo eléctrico cueste lo que cueste»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El consejero sentencia que Castilla y León tiene que «liderar la transición hacia el vehículo eléctrico cueste lo que cueste» aunque con tiempo suficiente para que el mercado y su industria se «puedan adaptar» y se siga generando empleo y riqueza.

Carriedo felicita la «decisión favorable y necesaria» de la Comisión Europea de permitir los vehículos de combustión más allá de 2035, como venía defendiendo la Comunidad. «Esta comisión es más sensible al sector industrial de la que lo fue la anterior y hay un cambio en ese sentido», indica, para argumentar: «Podíamos haber liderado el mundo de las ideas en el pasado pero el mundo ha cambiado y pensar que el futuro pasa por decisiones que comprometan y pongan en riesgo la capacidad industrial europea y el empleo industrial europeo, yo creo que sería un error».

El consejero manifiesta que se trata de una «buena noticia» porque otorga «estabilidad y seguridad» al mercado para poderse adaptar y también «capacidad a la industria para hacer los cambios en ese tiempo que nos permita seguir generando empleo en el futuro».

Eso sí, Carriedo deja claro que «no son contrarios a los cambios, a la innovación y a los retos que el futuro demanda» pero si son partidarios de ir adaptándose «a las necesidades del mercado y a lo que la industria demanda».

«Este futuro que tenemos que construir y que el mercado nos va a demandar, lo tenemos que hacer de forma compatible con mantener un sector industrial, una cadena de valor y un empleo en un sector que está haciendo también un esfuerzo muy importante por la electrificación y por el vehículo híbrido, que es el que mayoritariamente producimos en nuestra comunidad autónoma», razona.

Y agrega el consejero portavoz: «No somos de aquellos que dicen que estamos en contra de cualquier cambio, ni somos de aquellos que dicen que no importan las consecuencias industriales y para el empleo y las consecuencias sociales, porque tenemos que abordar y liderar la transición hacia el vehículo eléctrico cueste lo que cueste», concluye el también portavoz de la Junta.