«Hay margen para seguir bajando los impuestos de una forma inteligente»

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, asegura que «hay margen para seguir bajando impuestos y hacerlo de una forma inteligente y al ritmo que la capacidad lo permite». Carlos Fernández Carriedo contrapone así su modelo con el de aquellos que señalan que «es mejor subir impuestos en este momento para financiar servicios públicos». «Nosotros decimos que hemos garantizado servicios públicos de máxima calidad bajando impuestos», defiende. El portavoz del Gobierno regional insiste en que «hay capacidad para seguir bajando impuestos» e lo irán haciendo «de forma compatible con seguir mejorando». «Nosotros no estamos por bajar la calidad de los servicios públicos sino por seguir mejorándolos y esto nos tiene que llevar a una bajada de impuestos inteligente y a tener unos impuestos moderados», argumenta.

Carriedo apunta una y otra vez a que la «idea» que han «demostrado en esto últimos años» será «el camino» que tienen por delante «para el futuro» y sentencia que «la vía más segura es hacerlo de forma inteligente, bajar impuestos, favorecer el crecimiento económico, favorecer el aumento de las bases tributarias, que más gente pague tributos».

Además, comenta que todo eso se acometerá acompañado de una «política austera en otros gastos más de carácter burocrático». «Concentremos el esfuerzo presupuestario en los servicios públicos», garantiza.

El consejero apunta al IRPF donde «se puede hacer más incidencia» tras varias bajadas, como el impuesto que puede beneficiar a más gente, y recuerda que la última reducción que plantearon no entró en vigor porque las Cortes «se opusieron a su aprobación». «Seguimos manteniendo la idea y ojalá en el futuro tengamos el apoyo parlamentario suficiente para seguir bajando impuestos como es nuestro deseo», asegura.

Con todo, indica que han actuado «en todos los tributos», desde la Renta, para todos los ciudadanos y colectivos específicos, a Sucesiones y Donaciones, con su eliminación entre familiares directos, o con beneficios en Transmisiones, para favorecer la actividad en el medio rural, y facilitar el acceso de jóvenes a una vivienda. «Es muy importante que la bajada de impuestos tenga un sentido y el sentido de las bajadas de impuestos que hemos hecho en los últimos años tienen la orientación básica de ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda, de favorecer la fiscalidad en el mundo rural para que sea más cooperativo, o para apoyar el emprendimiento y la innovación».

Carriedo ensalza que durante la «época» de la Presidencia de Alfonso Fernández de Mañueco , en Castilla y León «se han bajado impuestos 34 veces», lo que contrastó con el ámbito nacional, en el que el Gobierno ha elevado tributos «en 90 ocasiones».

El consejero de Economía y Hacienda ensalza que Castilla y León tiene «el menos nivel de impuestos de su historia», con reducciones en el IRPF que han beneficiado a 1,4 millones de contribuyentes, junto a otros 621.000 a los que han llegado los beneficios fiscales, con un ahorro de 778 millones de euros. «Es la cifra más alta de beneficios y de ahorros fiscales de nuestra historia», dice, e insiste en que «lo más importante» es que han logrado hacer «compatible» bajar impuestos con «seguir manteniendo servicios públicos de la máxima calidad, creando empleo y aumentando la recaudación».

«Muchos nos decían que bajar impuestos iba a poner en riesgo los servicios públicos y hemos demostrado que Castilla es una comunidad que tiene menos impuestos que la media española, que ha bajado impuestos en 34 ocasiones, que esto ha servido para crecer, para aumentar la recaudación porque hay más bases tributarias, más gente pagando impuestos y que tenemos los mejores servicios públicos de España en educación, en sanidad o en servicios sociales», relata.

En el extremo opuesto, el consejero de Economía y Hacienda apunta a «otras comunidades autónomas» que «habiendo subido impuestos, tienen más tasa de paro y peores servicios públicos que lo que tenemos en Castilla y León». «Luego ha sido un acierto ir bajando los impuestos y ha sido un acierto también hacerlo a este ritmo», resume.

