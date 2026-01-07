CyL refuerza su cooperación con el Norte de Portugal en las reuniones de Norcyl

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León reforzó la cooperación con el Norte de Portugal en las reuniones de los Comités Sectoriales ‘Norcyl’ celebradas en Bragança. El pasado mes de diciembre se celebraron en el Instituto Politécnico de Bragança las reuniones de los nuevos Comités Sectoriales de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Norte de Portugal (Norcyl), un encuentro de carácter estratégico que no se producía desde hacía más de 15 años, y que supone un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza entre ambos territorios.

La Consejería de la Presidencia, como departamento responsable de las relaciones institucionales entre Castilla y León y Portugal, coordinó la participación de la Comunidad en estas reuniones, concebidas como una primera toma de contacto de carácter exploratorio para identificar necesidades comunes, posibles proyectos y actividades conjuntas, y aprovechar las sinergias existentes a ambos lados de la frontera.

Los comités sectoriales, de composición paritaria, se estructuran en seis grandes ámbitos temáticos: Gobernanza Territorial; Competitividad, Innovación y Transición Digital; Patrimonio, Cultura y Turismo; Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Conectividad; Demografía, Salud, Educación y Cualificación; y Desarrollo Rural, Agricultura y Agroalimentación. Su objetivo es dinamizar proyectos, definir prioridades conjuntas y acordar posiciones estratégicas, contribuyendo a la consolidación del espacio transfronterizo Norcyl como un territorio de cooperación, innovación y desarrollo, en línea con la Estrategia de Cooperación Norte de Portugal – Castilla y León 2021-2027.

El encuentro reunió a cerca de un centenar de participantes, entre representantes de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal y de la Junta de Castilla y León, que estuvo representada por una veintena de direcciones generales y dos fundaciones del Ejecutivo autonómico. Entre los organismos participantes se encontraban, entre otros, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Dirección General de Desarrollo Rural, y el Instituto de la Juventud. Durante las distintas sesiones de trabajo se presentaron los proyectos en ejecución y en fase de aprobación financiados por la Unión Europea en el marco del programa Interreg POCTEP, y se iniciaron debates específicos en cada comité sobre líneas de actuación prioritarias.

Entre ellas, destacan el refuerzo de la gobernanza común, el impulso de la especialización inteligente para aprovechar las fortalezas de cada territorio, y la creación de clústeres transfronterizos. Asimismo, se acordó profundizar en la promoción conjunta del patrimonio cultural y turístico, la coordinación en materia de prevención de incendios y gestión ambiental, la cooperación sanitaria, educativa y en materia de empleo para afrontar el reto demográfico, y el desarrollo de proyectos conjuntos en agricultura, agroalimentación e innovación rural.