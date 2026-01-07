Carlos Martínez ve a Mañueco con "miedo y pavor" ante las elecciones: "Está acojonado, hablando en plata"

El secretario general del PSOCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, interviene en el acto de presentación de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León.Miriam Chacón

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aseguró hoy que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tiene “miedo” y “pavor” a enfrentarse a las próximas elecciones, lo que hace que vaya “a rastras” a una cita, todavía no convocada, que auguró tendrá lugar el 15 de marzo. “El problema es que el señor Fernández Mañueco está acojonado, hablando en plata”, dijo.

Carlos Martínez presentó este miércoles, 7 de enero, frente a la sede de las Cortes en Valladolid al equipo humano que conforman las candidaturas del PSOE para las autonómicas, para lo que se rodeó de los ‘número uno y dos’ de cada provincia -excepto de Burgos ya que no acudió Virginia Jiménez-. Lo hizo en un acto marcado por el frío que dejó la ligera nevada que cayó sobre la ciudad y gran parte de la Comunidad en las últimas horas.

En ese sentido, Carlos Martínez contrapuso a un PSOE que cuenta con un equipo humano preparado para protagonizar el “cambio” en Castilla y León, tras casi 40 años de gobiernos ‘populares’, con el PP de Fernández Mañueco, ya que señaló las dudas que genera el presidente en torno a su persona dentro de su partido, se irradian a su vez al resto de las provincias, porque señaló él es el “menos preparado” y traslada al resto de la formación conservadora su “falta de voluntad", “de trabajar” o de “tomar decisiones”.

A su juicio, el PP de Castilla y León no tiene "problemas" sólo con la lista de León y la inclusión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sino en el resto de circunscripciones también. De hecho, indicó que para los socialistas sería un “caramelito” tener al “pirómano” como “salvador” de León en las próximas elecciones, ya que señaló en términos electorales no sería el “mejor” cartel.

Por el contrario, Carlos Martínez ensalzó a sus equipos provinciales, que señaló surgen de la voz de la militancia, y que destacó está “limpio” frente a la corrupción, aunque en su intervención pública se escuchó a un espontáneo gritarle “corrupto”. También destacó su “voluntad” de escuchar, más allá del “insulto”, y su cercanía a los problemas de Castilla y León que señaló no se resuelven "ni con eslóganes, ni con ni monólogos".

De esta forma, el candidato a la Junta señaló que el PSOE está ya trabajando y pisando el “rastrojo quemado” en verano y los charcos y nieve en invierno, ya que señaló está compartiendo con los vecinos de Castilla y León el “frío” y el “calor” y problemas como la falta de cobertura sanitaria en las zonas rurales. Además, destacó que ofrece un proyecto con la “fortaleza que tiene que tener” para protagonizar el “cambio” político en una “tierra de resistencia”.

Igualmente remarcó que son personas que han ostentando puestos de gestión, con “bagaje y experiencia”, para desde el “rigor”, la “seriedad” y la planificación presentarse ante la ciudadanía en las próximas elecciones. Además, apuntó que los socialistas son “conscientes” de que Castilla y León es una comunidad de “población rural”, “de ciudades pequeñas e intermedias” que necesitan generar “oportunidades” y “competitividad al territorio”, reconociendo la “diversidad” como un “plus” generador de riqueza y la situación de “desigualdad”.

Por ello, apostó por dar “visibilidad” a Castilla y León, pero también “voz” para que pueda defender la democracia y el futuro, ya que señaló no se le puede “condenar” a seguir en la “inercia" de los gobiernos del PP de los últimos 38 años. “Castilla y León no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, dijo para insistir en que los socialistas quieren ocupar “espacios” y la “esfera internacional” para defender a los agricultores y ganaderos, pero también la igualdad de oportunidades de los territorios.

Finalmente, Carlos Martínez insistió en que están “dispuestos” y “preparados” frente a la “desidia”, “holgazanería” del PP, que no ha hecho públicas sus candidaturas. “Hemos elegido a los mejores de los nuestros”, dijo para liderar el cambio desde cada provincia. De hecho, la portavoz Patricia Gómez, que encabeza la lista de Valladolid, se marcó como reto lograr el sexto procurador y contribuir a la victoria del PSOE.