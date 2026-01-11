Muere una mujer de 82 años en el incendio de su vivienda

Publicado por ICAL Segovia / Medina Del Campo Creado: Actualizado:

Una mujer de 82 años falleció ayer en el incendio registrado sobre las 09.35 horas en una vivienda situada en la calle de la Melancolía Baja, número 17 del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según informaron hoy fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos de la Diputación. Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl envió medios sanitarios al lugar ya que se había alertado de la presencia de una inquilina en el interior de la vivienda. Finalmente, los bomberos lograron extinguir las llamas y encontraron el cuerpo de la inquilina en el interior de la vivienda.

En otro suceso, este registrado en Medina del Campo, varios vehículos ardieron de madrugada en un garaje comunitario de la calle Madre Cándida de esta localidad de la provincia de Valladolid. Una llamada avisó a las 05.56 horas de la presencia de humareda procedente de un bloque de viviendas. Tras la llegada de los efectivos se procedió al desalojo del inmueble por precaución para la extinción del incendio. No hubo heridos.