Sanidad establece los servicios mínimos de la huelga de médicos de los días 14 y 15 enero en Castilla y León

La Consejería de Sanidad estableció los servicios médicos para la huelga convocada por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP) para los días 14 y 15 de enero. que se desarrollará, durante las 48 horas completas de ambas jornadas, según publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales se establecen los servicios mínimos y los efectivos personales imprescindibles se relacionan por casa unidad y servicios los mínimos. Considerando que la huelga afecta a todos los Médicos de Familia y Pediatras de la Atención Primaria y los MIR correspondientes a esas especialidades que prestan servicios en Centros e Instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud, incluido el personal de formación sanitaria especializada, y que comprende tanto jornada ordinaria como complementaria, por tanto, la designación nominativa como servicio mínimo debe abarcar toda la jornada laboral del trabajador.

Los servicios esenciales recogidos en la presente Orden no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación.