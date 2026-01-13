Iberdrola: 125 ‘años luz’

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Bajo el lema «125 años luz», Iberdrola presentó ayer un extenso programa con el que busca celebrar su 125 aniversario con el conjunto de la sociedad española. La compañía evoca su transformación a lo largo de su historia y también sus «magníficas perspectivas de futuro», y desplegará por toda España una intensa serie de actividades a lo largo de los próximos doce meses, que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares.

Desde su fundación como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao el 19 de julio de 1901, Iberdrola ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y su expansión internacional la han consolidado como un Grupo global que da servicio a 100 millones de personas e impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas. Hoy, sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

El compromiso de Iberdrola con Castilla y León se enmarca en una «profunda vinculación histórica con esta tierra, donde la compañía dio sus primeros pasos y desde la que ha impulsado, generación tras generación, la transición hacia un modelo energético más limpio, renovable y competitivo». Esta apuesta pionera comenzó precisamente con la promoción de los emblemáticos Saltos del Duero, auténticos motores de desarrollo económico, social y tecnológico para la autonomía. Ciento veinticinco años después, ese compromiso se ha consolidado, situando a Iberdrola como líder energético global y referente en la transformación sostenible del sector. En Castilla y León, la compañía gestiona actualmente más de 6.200 MW de potencia renovable —de los cuales más de 3.500 MW son hidroeléctricos—, lo que consolida a la comunidad como la región con mayor capacidad «verde» instalada por Iberdrola en España.

Dentro del amplio calendario de iniciativas previstas para celebrar el 125 aniversario, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá, a partir de abril y coincidiendo con su reapertura tras las obras de ampliación, una muestra con obras de la colección Iberdrola ligadas a su evolución en el tiempo, con un paseo por la historia de la compañía en imágenes.

El gran acto institucional para conmemorar el nacimiento de la empresa tendrá lugar en junio, en Torre Iberdrola (Bilbao), donde se presentará el libro del 125 aniversario, en una jornada que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao. Además, se ofrecerá un espectáculo de luces y actuaciones musicales abierto al público, con la participación de artistas de prestigio nacional e internacional.

La música tendrá un papel protagonista en otros dos grandes festivales que se celebrarán en el espacio Iberdrola Music, en Madrid, en junio, con las actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, entre otros; y en el Roig Arena, en Valencia, en noviembre, cuyo cartel se anunciará próximamente. Con la compra de las entradas, que se pondrán a la venta en breve, se contribuirá a proyectos sociales.

El Roig Arena será también sede de un foro que abordará el impacto social y el efecto tractor de la actividad de Iberdrola en todo el mundo, a lo largo de estos 125 años, con mesas de diálogo y ponencias de expertos internacionales.

En línea con el espíritu abierto y participativo de las actividades organizadas por la compañía para celebrar sus 125 años luz, Iberdrola pondrá a disposición del público una muestra interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica, con objetos históricos, maquetas, vídeos, fotografías, realidad virtual, pantallas 360º y juegos familiares que acercarán la energía a todas las edades. La exposición tendrá lugar en el espacio CentroCentro, en Madrid, entre septiembre y octubre.

Además, se iluminará cada mes de 2026 un edificio emblemático en distintos puntos del país mediante tecnología de vanguardia y sostenible para poner en valor el valioso patrimonio artístico y cultural de España. El primero de ellos será la Capilla Real del Palacio Real (Madrid), seguido de la Torre del Miguelete (Valencia), coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción, y el Ayuntamiento de Valladolid, para terminar el año con el alumbrado del teatro y anfiteatro Mérida (Extremadura) y la basílica de Nuestra Señora de Begoña (Bilbao).