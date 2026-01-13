Carlos Martínez tiene un «pálpito de cambio» en CyL

Publicado por Ical Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, restó importancia ayer a las encuestas que revelan una fuga de votos del PSOE a Vox, y señaló que en Castilla y León existe un «pálpito» que indica que se producirá un cambio de Gobierno, tras 40 años de políticas de la derecha. «Sobre esa premisa vamos a trabajar. Si las encuestas te dan una palmadita pues esbozas la sonrisa y cuando no, te toca apretar los dientes y trabajar un poco más», dijo.

El también alcalde de Soria comparó las encuestas con el horóscopo, y precisó que «sirven para lo que sirven». El candidato socialista dijo que van a trabajar con esta idea de cambio en la comunidad autónoma.