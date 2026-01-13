Diario de León

ACCIDENTE TRÁFICO

Fallece el conductor de un camión cisterna al volcar en la salida de Guardo hacia León

El camión se salió de la carretera y volcó por causas que se desconocen

Agentes de la Guardia Civil regulan el tráfico en una carretera tras un siniestro con víctima mortal.

Agentes de la Guardia Civil regulan el tráfico en una carretera tras un siniestro con víctima mortal.dl

Publicado por
EFE
Palencia

Creado:

Actualizado:

El conductor de un camión cisterna ha fallecido este martes al salirse de la carretera y volcar el vehículo en el que viajaba en el término municipal de Guardo (Palencia).

El accidente ha ocurrido a las 14:31 horas en el kilómetro 175 de la CL-626, en la salida hacia León, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Al parecer, el camión cisterna se ha salido de la vía y ha volcado quedando atrapado su conductor en el interior de la cabina.

Desde la sala del 112 se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada en Emergencias.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del conductor.

tracking