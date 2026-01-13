ACCIDENTE TRÁFICO
Fallece el conductor de un camión cisterna al volcar en la salida de Guardo hacia León
El camión se salió de la carretera y volcó por causas que se desconocen
El conductor de un camión cisterna ha fallecido este martes al salirse de la carretera y volcar el vehículo en el que viajaba en el término municipal de Guardo (Palencia).
El accidente ha ocurrido a las 14:31 horas en el kilómetro 175 de la CL-626, en la salida hacia León, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.
Al parecer, el camión cisterna se ha salido de la vía y ha volcado quedando atrapado su conductor en el interior de la cabina.
Desde la sala del 112 se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada en Emergencias.
En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del conductor.