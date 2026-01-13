La Once deja más de 30.000 euros en un pueblo de 6.000 habitantes

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

El Cupón Diario de la Once ha dejado en Villamuriel de Cerrato (Palencia) un premio de 35.000 euros correspondientes al sorteo del 12 de enero.

El vendedor Javier López de Diego es el centinela de la ilusión que ha vendido un cupón premiado en su zona de venta, ubicada en dicha localidad palentina.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.