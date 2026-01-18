Castilla y León será el plató de un famoso programa asiático de viajes y aventuras

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

El programa de viajes y aventuras 'What a trip', que se emite internacionalmente en la televisión pública de Taiwan, países como Japón, Corea del Sur, Singapur o Nueva Zelanda y en plataformas digitales con una audiencia de más de 100 millones de espectadores, ha seleccionado localizaciones en Castilla y León para rodar en torno al mes de mayo.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha recibido a los representantes de GrayScale Production, productora taiwanesa de series, programas de variedades y publicidad, algunos de los cuales han alcanzado un notable éxito en su país.

En el marco de la visita, Sancho ha puesto de manifiesto el interés y el apoyo de la Junta a los rodajes de películas, series y programas de televisión como "medio eficaz para la promoción de la riqueza cultural, natural y patrimonial de las nueve provincias de Castilla y León" y "motor económico para la industria audiovisual de la Comunidad".

En este contexto, España acogerá el rodaje de la segunda temporada de 'What a trip' tras el éxito de la primera, grabada íntegramente en Nueva Zelanda. GrayScale coproduce con Mediacorp de Singapur y FarEsaTone este programa de entretenimiento de viajes y aventuras en el que las celebridades de diferentes países asiáticos se embarcan en una búsqueda del tesoro.

Castilla y León será uno de los territorios donde se rodará, por lo que los representantes de la productora visitan las provincias de Salamanca, Segovia y Valladolid, y recalarán en el resto de la Comunidad próximamente, en busca de localizaciones con el objetivo de comenzar a finales del mes de mayo.

La emisión del programa supondrá una herramienta de promoción turística de Castilla y León a gran escala en Asia y ante el público asiático que sigue el programa en otros países del mundo. Los escenarios y localizaciones de Castilla y León se divulgarán de esta manera a los más de 100 millones de espectadores que siguen el programa, ha destacado la Junta.

En este contexto, ha recordado que Castilla y León es un territorio "muy atractivo" para el rodaje de largometrajes, series, programas de divulgación, videoclips y otro tipo de producciones audiovisuales, pues ofrece "múltiples posibilidades" por su "variada geografía, riqueza de paisajes, patrimonio arquitectónico, ciudades y pueblos espectaculares".

Según los datos suministrados por la Castilla y León Film Commission, en 2024 Castilla y León fue escenario de 339 rodajes, un 28 por ciento más que el año anterior, con producciones tanto nacionales como internacionales.